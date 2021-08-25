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【職場熱話】畢業後第一份工 比上司「關心」忍唔住喊出嚟 網民:慢慢適應就會好

理財智慧 19:42 2021/08/25

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上班壓力大到忍不住在主管面前哭? 有台灣網民在討論區發文，指自己剛剛大學畢業，在第一份工作入職一個月後，被主管約談，最後忍不住在上司面前哭了起來。樓主事後覺得自己很沒用，認為自己受不了工作壓力，又擔心試用期後會被解雇，因此在網上發文，希望得到其他網民的安慰。

網民經歷:

 

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貼文一出後，不少網民都安慰樓主，覺得樓主始終是剛入職沒多久：「我也有類似的經歷，當時是與上司在考核期間發生的，但我仍在同一間公司上班，現在已經當上主管的職位。每一個人性格都不同，可能樓主只是未適應主管的表達方式，他的建議都對你有幫助」樓主也有回應：「可能只是我的抗壓能力不高，希望我可以從中吸取教訓，日後做得更好」

 

【職場熱話】入職未滿一年冇獎金 發文求安慰 網民:其實好正常【下一頁


也有人勸說樓主不要太介意別人的看法：「樓主不需要太介懷別人的看法，只要專注放在工作上」、「樓主要學會臉皮厚一點，被罵聽聽就好，不用放心上，我自己也老闆罵到身心受創，但最後變到百毒不侵了，等你上手了，其他人也沒理由兇你了」也有網民提醒樓主要多積極：「始終樓主剛起步工作，代表你仍有很大的進步空間，工作上手後會好很多，要加油」、「覺得你的主管也是有耐心的人，所以樓主真的不懂就問，總比出錯好」

同場加映:【iM Cafe】港股彈完散 好友好心淡

 

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責任編輯：陳佳恩

壓力 試用期 畢業 台灣

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