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【小米造車】小米披露首項電動車相關收購　6億港元收購自動駕駛深動科技、未提恒大汽車　

新經濟追蹤 18:38 2021/08/25

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【小米造車】小米披露造車後首項收購　7737萬美元收購自動駕駛深動科技、未提恒大汽車　

小米 （01810） 公布第二季業績，並交代進軍智能電動車發展。小米公布，與自動駕駛技術公司深動科技（Deepmotion）訂立股份購買協議，涉資7737萬美元（約6.02億港元）。若完成收購，深動科技將成為小米全資附屬公司，也是小米宣布造車後首項向外收購。

小米表示，交易需要某些交割條件達成或豁免才能作實，目前尚未完成。

小米上季收入、盈利創新高 經調整盈利急升87%勝預期，可見【下一頁】

小米7月初已傳出有意收購深動科技，公司約20人團隊將加入小米。

深動科技成立於2017年7月，主要從事自動駕駛感知模組、高精地圖服務、高精定位、決策規劃等，公司行政總裁、技術總監等4名創辦人都具有微軟研究院（Microsoft Research）背景。

小米創辦人雷軍今年3月底公布造車大計，為智能電動汽車業務立項，由雷軍親自領軍，首期投資為100億元人民幣，預計未來10年小米智能電動車投資額100億美元（約657億人民幣）。

早前市場傳出中國恒大 （03333） 曾與小米交流出售恒大汽車 （00708） 業務，小米在最新公告未有提及交易。

小米表示，除了完成收購Zimi （紫米）、發行2031年債券及綠色債券，「無發生任何可能影響本集團的其他重大事項」。

相關文章：

【恒大3333】傳中國恒大向小米出售電動汽車業務　恒大汽車：有初步交流、小米：未有合作意向決議

【小米造車】小米據報收購自動駕駛初企深動科技　創辦人來自微軟研究院

【小米電動車】小米確認造車10年投資100億美元　股價曾升6%

記者：麥德銘

同場加映：【ET開市直擊】嘉賓為你分析 小米 （01810） 前景
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港股 新經濟股 小米集團－W（01810） 小米 收購 電動車 雷軍 自動駕駛 恒大汽車（00708）

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