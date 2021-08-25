【小米造車】小米披露首項電動車相關收購　6億港元收購自動駕駛深動科技、未提恒大汽車　

▲ 【小米造車】小米披露造車後首項收購 7737萬美元收購自動駕駛深動科技、未提恒大汽車

小米 （01810） 公布第二季業績，並交代進軍智能電動車發展。小米公布，與自動駕駛技術公司深動科技（Deepmotion）訂立股份購買協議，涉資7737萬美元（約6.02億港元）。若完成收購，深動科技將成為小米全資附屬公司，也是小米宣布造車後首項向外收購。

小米表示，交易需要某些交割條件達成或豁免才能作實，目前尚未完成。

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小米7月初已傳出有意收購深動科技，公司約20人團隊將加入小米。

深動科技成立於2017年7月，主要從事自動駕駛感知模組、高精地圖服務、高精定位、決策規劃等，公司行政總裁、技術總監等4名創辦人都具有微軟研究院（Microsoft Research）背景。

小米創辦人雷軍今年3月底公布造車大計，為智能電動汽車業務立項，由雷軍親自領軍，首期投資為100億元人民幣，預計未來10年小米智能電動車投資額100億美元（約657億人民幣）。

早前市場傳出中國恒大 （03333） 曾與小米交流出售恒大汽車 （00708） 業務，小米在最新公告未有提及交易。

小米表示，除了完成收購Zimi （紫米）、發行2031年債券及綠色債券，「無發生任何可能影響本集團的其他重大事項」。

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記者：麥德銘

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