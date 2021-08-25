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業主急換樓　微蝕都照賣　幸運買家「時光倒流」用3年前筍價上車

股樓投資 18:36 2021/08/25

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近年樓價急升乃至屢錄破頂，早年買入單位的業主現時沽貨普遍有賺，但最近卻有人為換樓而將單位用3年前價位沽出，單位由幸運上車客以市場筍價承接。美聯羅敬業表示，啟德OASIS KAI TAK 1座高層C室，實用面積295平方呎，屬開放式間隔，以765萬元成交。

代理指，買家為外區上車客，見單位內櫳企理，樓齡新，加上看好該區前景優越，遇屋苑有筍盤放售，便隨即入市。單位成交價765萬元，實用呎價約25,932元，與業主3年前購入單位時的價格相若。據悉，原業主需換大單位自用，故不惜以年前平價心急出售。

資料顯示，原業主於2018年5月以約752萬元購入單位，是次轉手帳面獲利13萬元，連洗費料微蝕離場。

延伸閱讀︰揚海兩房示範單位　拆牆變特大客廳　打造愜意工作空間【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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