業主急換樓　微蝕都照賣　幸運買家「時光倒流」用3年前筍價上車

近年樓價急升乃至屢錄破頂，早年買入單位的業主現時沽貨普遍有賺，但最近卻有人為換樓而將單位用3年前價位沽出，單位由幸運上車客以市場筍價承接。美聯羅敬業表示，啟德OASIS KAI TAK 1座高層C室，實用面積295平方呎，屬開放式間隔，以765萬元成交。

代理指，買家為外區上車客，見單位內櫳企理，樓齡新，加上看好該區前景優越，遇屋苑有筍盤放售，便隨即入市。單位成交價765萬元，實用呎價約25,932元，與業主3年前購入單位時的價格相若。據悉，原業主需換大單位自用，故不惜以年前平價心急出售。

資料顯示，原業主於2018年5月以約752萬元購入單位，是次轉手帳面獲利13萬元，連洗費料微蝕離場。

延伸閱讀︰揚海兩房示範單位 拆牆變特大客廳 打造愜意工作空間【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

同場加映︰【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機