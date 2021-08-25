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【TikTok】TikTok與Shopify展開合作　用戶可直接在App內購物

股樓投資 19:12 2021/08/25

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TikTok 週二 (24 日) 宣佈與電商平台Shopify（SHOP）合作，讓用戶可以直接從TikTok上購物。

【大行點睇】疫情後投資者孖展首次回落　美銀：美股現不利訊號　【下一頁

Shopify的商家如擁有TikTok商業帳戶，便能在TikTok的個人資料頁面上添加購物標籤，並同步產品目錄。是次合作Shopify商家可直接提供產品鏈接，商家可引導TikTok用戶直接到線上商店的頁面進行購物，用戶或者可以直接點擊商家發佈的TikTok視頻中標籤的產品，使可連到商店進行結賬。

TikTik 表示，將於未來幾周推出試點版本，供美國、英國和加拿大的用戶使用，並預計將在未來幾個月內推廣到其他地區。

同場加映：【iM Cafe】港股彈完散 好友好心淡

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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