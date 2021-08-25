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【小米1810】傳轉用「xiaomi」 小米澄清「MI」仍是全球品牌唯一標誌 不存在停用說法

股樓投資 19:34 2021/08/25

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外媒報導稱，小米（01810）新出的MIX4手機已採用新的小米品牌標誌「xiaomi」，而棄用「MI」標誌。而內媒亦指，小米在一份聲明中稱已放棄「MI」品牌。其後，集團公開澄清，「MI」標誌具有最重要地位，並且不存在停用「MI」品牌的說法。

【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股  詳情請看[下一頁]

小米集團公關部總經理王化指，「MI」是小米集團全球品牌唯一標誌，作為集團的企業形象、產品宣傳形象、渠道形象等使用，是一個獨立使用存在的品牌標誌。

他續指，「xiaomi」及「Redmi」字母標誌是用作歸屬系列產品、包裝及傳播，以及表明產品身份。

【港股追蹤】瑞聲科技上半年純利增近1.9倍 每股派中期息0.2元  詳情請看[下一頁]

外媒報導指，小米新手機已採用全新品牌標誌。而內媒亦稱，小米對XDA Developers的一份聲明中已確認放棄「MI」這個品牌，未來推出的產品都不會再使用。

同場加映：【iM Cafe】港股彈完散 好友好心淡

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撰文 : 趙家盈

小米集團－W（01810） 產品 經濟 香港 品牌 小米
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