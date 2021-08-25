【業績｜內銀】信行上半年純利升13.7%　淨利差收窄16點子、不良貸款雙降

▲ 信行上半年純利升13.7% 淨利差收窄16點子、不良貸款雙降

信行 （00998） 公布業績，上半年淨利潤按年升13.7%至290.3億元（人民幣‧下同），該行形容增幅是近年較好水平。期間，信行淨利差收窄16點子至2.03厘，但資產質素有明顯改善，不良貸款餘額及不良貸款率同時下降。信行今日收報3.56元，升0.01元或0.3%，成交9827萬元。

信行上半年經營收入1056.6億元，按年升3.4%。其中，受淨利差收窄影響，淨利息收入按年僅升0.2%至740.8億元；非利息收入則升11.7%至315.7億元。期內，信用及其他資產減值損失按年跌4.9%至453.7億元。收入上升而且減值損失減少，推升期內淨利潤按年升13.7%。

資產質素方面，截至6月底止，信行不良貸款餘額706.8億元，較上年末減少27.7億元，按季則減少8.5億元；不良貸款率1.5%，比上年末下降0.14個百分點，按季則下降0.04個百分點。

撥備覆蓋率189.37%，比上年末上升17.69個百分點。

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