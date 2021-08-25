【名廚幟哥】「幟哥」黃永幟沽清龍皇集團持股　分6次沽貨套現近8900萬元

▲ 「幟哥」黃永幟分6次將手上持有的40.2%龍皇集團持股在市場上出售。

由名廚「幟哥」黃永幟創辦的連鎖中式酒家龍皇集團 （08493） 股價自6月10日急瀉近9成後，一直在低位徘徊。聯交所資料顯示，黃永幟於8月24日，以每股平均價0.1477元，沽售1728.84萬股，相當於龍皇集團10%股權，套現255.35萬元。交易完成後，黃永幟及旗下萬利發展在龍皇集團的持股降至零。

龍皇集團周三升4.5%，收報0.162元，成交16.94萬元。

龍皇集團插近九成前，幟哥先沽貨套現【下一頁】

聯交所資料顯示，黃永幟自今年6月1日起，分6次將手上持有的40.2%龍皇集團持股在市場上出售。6次的減持行動，黃永幟從龍皇集團套現約8898.8萬元。黃永幟6次減持中，4次減持龍皇集團的行動，於龍皇集團股價暴瀉前進行，當時共減持4028.76萬股，以每股平均價計，合共套現約8638.5萬元。減持4次後，持股降至12.22%。黃永幟第5次減持為本月20日，每股平均價0.16元，涉及31.2萬股，套現4.992萬元。

幟哥仍擔任龍皇集團執行董事職務

6月時曾有報道指，網傳龍皇透過炒股群組，向散戶推薦龍皇集團股票，手法與「微信女」如出一徹，而黃永幟亦剛巧在相若的時間，連番在高位減持。

黃永幟自7月13日起辭任龍皇集團行政總裁、提名委員會主席、薪酬委員會成員及本公司授權代表，但撤回辭任執行董事的職務。

龍皇半年淨虧損擴大至377.5萬元

龍皇集團上半年淨虧損擴大至377.5萬元，收益增加27.7%至6180.4萬元。截至6月底，龍皇集團流動負債超逾流動資產約1.28億元，淨負債約6548.7萬元。董事會認為，集團有充足營運資金應付營運及償還款項。

疫情期間，龍皇集團旗下酒家去年曾被指欠租，部分分店更因而被斷水斷電，而集團因此需向銀行舉債償還租金。

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