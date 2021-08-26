  • 31°C
香港時間 : 2021826日 (四) 11:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】全職男銷售員 輪班時不停與同事聊天 令人感到煩厭 網民：跟他說「閉嘴」

理財智慧 11:00 2021/08/26

分享：

在職場上聊天，如果與同事之間沒有共同話題，總是把對話內容聊到死，的確令人感到尷尬，近日有網民於網上討論區發文，指最近有一名全職男銷售員，與樓主一起輪班時不停聊天，令人感到煩厭，詢問如何有禮貌地叫男同事閉嘴。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

此貼文一出後，引來討論，不少網民認為不停找同事聊天的確令人討厭，倒不如直接與男同事說：「閉嘴」或者不理會他，「跟他說：閉嘴」、「他說他的，關你甚麼事」、「工作時間找你聊天是薪水包的，除非是騷擾性的說話。」

同場加映：【iM Cafe】港股彈完散 好友好心淡

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳頌潔

職場文化 全職 銷售

上一篇文章

【職場熱話】庹縮同事咩都計較 連公司物資都唔借 最誇張用百佳現金券還錢 網民：幸好她不是給你越南盾

下一篇文章

【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【求職熱話】每月$1000請兼職司機 一星期6天工作去齊九龍、新界 網民：油錢一個月都唔止一千
【求職熱話】每月$1000請兼職司機 一星期6天工作去齊九龍、新界 網民：油錢一個月都唔止一千
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
【網民熱話】 疫情習慣在家吃飯 港男醒覺外出用餐很貴 網民：高價吃垃圾
【網民熱話】 疫情習慣在家吃飯 港男醒覺外出用餐很貴 網民：高價吃垃圾
【財務自由】夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標
【財務自由】夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標