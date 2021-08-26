【職場熱話】全職男銷售員 輪班時不停與同事聊天 令人感到煩厭 網民：跟他說「閉嘴」

在職場上聊天，如果與同事之間沒有共同話題，總是把對話內容聊到死，的確令人感到尷尬，近日有網民於網上討論區發文，指最近有一名全職男銷售員，與樓主一起輪班時不停聊天，令人感到煩厭，詢問如何有禮貌地叫男同事閉嘴。

按圖了解更多，樓主經歷：

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此貼文一出後，引來討論，不少網民認為不停找同事聊天的確令人討厭，倒不如直接與男同事說：「閉嘴」或者不理會他，「跟他說：閉嘴」、「他說他的，關你甚麼事」、「工作時間找你聊天是薪水包的，除非是騷擾性的說話。」

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責任編輯：陳頌潔