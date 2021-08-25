【疫市營商】IKEA落戶大埔超級城　新購物體驗吸引地區客（多圖）

▲ IKEA將於8月25日進駐大埔超級城。大埔的規劃及訂購中佔地約5000呎，並首度加入一系列互動設施，包括數碼貯物收納方案，以及O2O服務如自助提貨櫃、瑞典煮意互動屏幕等設施。（IKEA提供圖片）

IKEA首季的人流和銷售額在疫情下不跌反升，IKEA更將於8月25日進駐大埔超級城，其「規劃及訂購中心」佔地約5000呎，並首度加入一系列互動設施，包括數碼貯物收納方案，以及O2O服務如自助提貨櫃、瑞典煮意互動屏幕等設施。

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嘟一嘟 即製專屬收納方案

大埔的IKEA店內設有全新售前貯物靈感數碼體驗及收納規劃專區，顧客可先在數碼互動屏幕內瀏覽各種風格的家居佈置，「預覽」產品放在家中情況，亦可即時按圖進入簡介版面，系統會同時推薦相關產品供顧客配搭。

被挑選的產品會即時於系統內製成清單，顧客用手機APP掃描清單上的二維碼即可下單付款，亦可憑二維碼到店內的規劃區，由IKEA職員協助規劃家居的貯物空間。

電子食譜+智能自提櫃

同時，IKEA新設瑞典煮意互動屏幕，內設多個不同配搭的瑞典食譜，顧客可先在互動屏幕瀏覽各款食譜，再到瑞典美食廊購買所需食材，亦可以下載食譜到手機再回家實試。

九月中起，大埔規劃及訂購中心門外將設IKEA專屬的自助提貨櫃，顧客可先於IKEA網頁或APP內下單，再把送貨地點設定為大埔的自助提貨櫃，適用於貨品尺寸在30x30x50 厘米內，當貨品到店，顧客便會收到短訊通知取貨。

大埔獨家消費優惠及禮遇

為慶祝IKEA大埔規劃及訂購中心正式開幕，顧客可於店內以優惠價港幣$99同時購買KORKEN透明玻璃連蓋瓶、HJÄLTEROLL雜莓燕麥片及HAVREGURT瑞典原味燕麥乳酪（原價港幣$141.9），更可獲贈Oat-ly精美環保購物袋乙個，優惠名額只限1,500個。

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責任編輯：李智美