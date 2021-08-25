【置業故事】不想再被人截糊　買家即「call車」與業主見面

二手樓價早前破頂，不少買家都加快置業，惟就算「睇啱」單位想入市，也要夠快手，若遲了一步，隨時被人截糊！

中原許偉業說，有外區換樓客到新葵芳花園睇樓，兩日前原定購買一個單位，卻「差半步」，被其他買家搶先購入，但該換樓客未有放棄，得知同屋苑E座極低層7室放盤，單位實用面積415平方呎，兩房間隔，由於能議價至610萬元，故未睇樓已帶票在身，其後為免遲人一步，更由葵涌即時「Call車」前往九龍與業主會面洽購，最終以608萬元成功入市，實用呎價約14,651元。

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從代理提供的相片可見，單位位於極低層，而室內裝修不算新淨，料要花一筆錢裝修。資料顯示，原業主1999年以140萬元買入上述單位，持貨22年，現帳面獲利468萬元，物業期內升值3.34倍。

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