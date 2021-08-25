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啟德THE HENLEY III樓書曝光　最細開放式229呎起

股樓投資 18:07 2021/08/25

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恒地（00012）旗下啟德新盤THE HENLEY III已上載樓書，項目或於短期內開價出撃。

據樓書顯示，THE HENLEY III只有一座住宅大樓，分為3A座與3B座，合共提供404伙單位。項目設開放式至三房戶型，實用面積由由229至778平方呎不等，樓底高約3.31米，較同區大部分住宅項目為高。最細開放式單位分佈於F室，實用面積229平方呎，並外連22平方呎露台。

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恒地營業（一）部總經理林達民表示，項目擬於本周內開放示範單位，並將於短期內公布價單，料首批不少於81伙，最快8月下旬開售。

資料顯示，THE HENLEY位於沐泰街7號，項目分三期發展，是次上樓書的THE HENLEY III為第3期，關鍵日期為2022年4月30日。

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撰文 : 謝昕蕎

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