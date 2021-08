美國最高法院駁回申請 拜登需重啟前朝移民政策

美國總統拜登上任後,旋即暫停前任總統特朗普的移民政策,但決定遭到共和黨反對。美國最高法院周二亦駁回拜登的請求,不干預上訴法院裁定拜登不合理暫停政策的決定,即拜登需要恢復執行相關移民政策。

德州及密蘇里州的州檢察總長早在4月入稟,控訴拜登(Joe Biden)暫緩前總統特朗普(Donald Trump)移民政策是「武斷和任性」(arbitrary and capricious),並違反行政程序法(Administrative Procedure Act)。

拜登政府於美國聯邦第五巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the 5th Circuit)再次敗訴後,上訴至最高法院請求干預。但最高法院周二(24日)表示,拜登政府無法證實說辭,因此決定不干預,拜登需要重新執行特朗普的移民政策。

特朗普在2019年初推出移民保護協議(Migrant Protection Protocols),作為限制移民數目的政策之一,容許美國政府把包括中美洲在內的等候審批移民,不論身分合法或非法,一律送至墨西哥。至2020年尾,時任美國政府已遣返約6.8萬人。政策備受共和黨讚揚,形容此舉有助阻止移民湧入。

白宮及司法部拒絕回應,國土安全部則對最高法院的裁決表示遺憾,但強調部門會按照裁定執行政策,並已與墨西哥政府官員聯繫,再次執行有關政策。

責任編輯:吳漢培