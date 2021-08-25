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美國最高法院駁回申請 拜登需重啟前朝移民政策

環球社會熱點 18:09 2021/08/25

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美國總統拜登上任後，旋即暫停前任總統特朗普的移民政策，但決定遭到共和黨反對。美國最高法院周二亦駁回拜登的請求，不干預上訴法院裁定拜登不合理暫停政策的決定，即拜登需要恢復執行相關移民政策。

拜登拒絕延後撤離阿富汗 警告遇襲風險高 【下一頁】

德州及密蘇里州的州檢察總長早在4月入稟，控訴拜登（Joe Biden）暫緩前總統特朗普（Donald Trump）移民政策是「武斷和任性」（arbitrary and capricious），並違反行政程序法（Administrative Procedure Act）。

拜登政府於美國聯邦第五巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the 5th Circuit）再次敗訴後，上訴至最高法院請求干預。但最高法院周二（24日）表示，拜登政府無法證實說辭，因此決定不干預，拜登需要重新執行特朗普的移民政策。

河內美國大使館有健康異常 賀錦麗延後訪問越南 【下一頁】

特朗普在2019年初推出移民保護協議（Migrant Protection Protocols），作為限制移民數目的政策之一，容許美國政府把包括中美洲在內的等候審批移民，不論身分合法或非法，一律送至墨西哥。至2020年尾，時任美國政府已遣返約6.8萬人。政策備受共和黨讚揚，形容此舉有助阻止移民湧入。

白宮及司法部拒絕回應，國土安全部則對最高法院的裁決表示遺憾，但強調部門會按照裁定執行政策，並已與墨西哥政府官員聯繫，再次執行有關政策。

責任編輯：吳漢培

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