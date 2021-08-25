杜特爾特參選菲律賓副總統 效法普京垂簾聽政

▲ 杜特爾特已同意明年參選菲律賓副總統，外界估計杜特爾特有意效法俄羅斯總統普京繼續掌權。

菲律賓總統杜特爾特的任期將於明年6月屆滿，按憲法不能連任。菲律賓執政黨宣布杜特爾特已同意明年參選副總統，外界估計杜特爾特有意效法俄羅斯總統普京，繞過憲法限制擔任副總統繼續掌權。

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執政的菲律賓民主人民力量黨（PDP–Laban）周二（24日）宣布，76歲的杜特爾特（Rodrigo Duterte）已同意明年參選副總統。該黨形容杜特爾特是聽到人民的呼聲，才會選擇自我犧牲參選。

菲律賓民主人民力量黨執行副主席諾格拉莱斯（Karlo Nograles）表示，杜特爾特答應參選副總統是在作出自我犧牲，以響應人民的呼聲。

諾格拉莱斯表示，杜特爾特擔任副總統有助確保政府施政計劃的連貫性，包括杜特爾特執政多年以來一直積極打擊非法毒品的問題。

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該黨將於9月8日召開全國代表大會，杜特爾特的助手、菲律賓參議員克里斯托弗·吳（Christopher Bong Go）料獲提名為該黨總統候選人。

但有外界輿論猜測杜特爾特試圖繞過憲法漏洞，指杜特爾特試圖模仿普京（Vladimir Putin）轉任總理繼續掌權的方式，改任菲律賓副總統執政。更有人認為克里斯托弗·吳若勝選後宣布辭職，任副總統的杜特爾特有機會坐正做總統。

責任編輯：鄭錦玲