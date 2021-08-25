【運動產品】Fitbit Charge 5感測功能升級　售約1400元即日預售

疫情下讓大眾更加關注個人身心健康，智能穿戴產品針對健康功能亦愈來愈多變。穿戴運動產品品牌Fitbit日前發布推出的新產品就加入多項健康狀態分析、運動建議等功能，由運動、睡眠監察等進一步延伸至身心、壓力等健康範疇。

成立逾10年的Fitbit，今年初正式成為Google旗下品牌，市場亦留意Fitbit的智能手環與手錶產品如何展示與Google合作所帶來的改變。最新發表的Fitbit Charge 5就大幅度較上一代更新，最亮眼的包括加入彩色AMOLED觸控屏幕，外型上亦愈來愈靠攏智能手錶，新增多項感測功能，現可量度更多身體參數，準確評估用戶健康水平，又可辨識所進行中的運動類型等功能，並加入內置GPS。

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其中，手環用戶可透過Fitbit Premium服務，獲取每日身體對做運動準備狀態，這個分數將基於用戶的睡眠狀況、心跳數據與疲勞水平計算，讓用戶了解他當日是否適合做健身訓練，抑或應集中休息恢復。此外，在運動之外，Charge 5亦透過皮膚電導數據，計算用戶的壓力水平。用戶可透過運結手機應用，觀看自己的健康指錶儀錶版，並可以觀看Fitbit夥伴提供的運動示範、冥想指導等影片。

Charge 5定價為179.95美元（約1,400港元），即日起開始預售，預計秋天正式全球推出。

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記者：周俊霖