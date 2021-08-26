【職場熱話】公司彈性上班時間 女同事每日10至4上班 難為同組同事 網民質疑「耍廢」點解可以留低

公司安排「彈性上班時間」目的除了是提升員工的工作效率，亦是避免上班繁忙時間，近日有網民於網上討論區發文，指有女同事利用這政策，經常在下午四點就盡時下班，樓主向上司投訴不果，亦辛苦與她一起工作的樓主，詢問如果遇上這種不懂做人，精打細算的女同事有甚麼應對的方法。

樓主坦言：「男女在職場上有甚麼分別？我想4點下班，晚上吃飯前有時間吃下午茶、看電影和行街，但該女同事不做，我又不做的話， 到時候在限期前無法交上，被上司責備的人是我。」

按圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】和外國同事工作很痛苦 港男呻聽不懂英文只能陪笑 網民：教佢廣東話 【下一頁】

此貼文一出後，引來熱議，不少網民質疑這「耍廢」的同事，為甚麼可以留下來？「不論她9至6或10至4上班，其工作產能都是一樣的，這樣就可以給人知道她有多廢。」另有些網民建議道：「把這些紀錄，cc 給老闆，讓人知道她的工作效率有多『彈性』。」、「學她一樣，一起做不切。」、「下次你都試一試準時走，做不切就算了，上司問起來便將她的惡行爆出來。」

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責任編輯：陳頌潔