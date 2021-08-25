【周末好去處】太古150周年紀念 舉行「信望香港 信望未來」展覽 六大展區一家大細都啱

暑假快要過去，雖然仍在疫情當中，但社會逐漸回復正常運作，學校也準備讓學生全日上課了，香港能迎來今天實屬不易。太古就在暑假尾聲舉行了「信望香港 信望未來」展覽，慶祝在港150周年。展覽將於2021年8月27日至10月12日在香港海事博物館舉行，市民可免費入場。

「信望香港 信望未來」一共分了六個展區：「創業早期」、「從煉糖到汽水」、「航運演化」、「營造社區」、「建立航空樞紐」及「發揮潛能」。展覽主要介紹太古自1870年在香港開設首個辦事處後與香港共同成長和發展的故事。除了展出具有歷史價值的展品和圖片外，亦設置富趣味性的互動體驗，讓入場人士了解太古率先開拓的業務如何促進香港成為環球商業及航空樞紐。

展覽圖片：

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最特別的是「發揮潛能」展區，其概述了太古基金在香港的工作，以及「信望未來」計劃所資助的各個項目。「信望未來」是太古為慶祝在港150周年而撥款港幣一億五千萬元而成立的計劃。這些有關工作顯示太古致力為大眾提供各種機遇，協助他們建立更繁盛、關愛和可持續的社區，與展覽的主題「信望香港 信望未來」互相呼應。

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香港太古集團有限公司主席白德利就指，這個展覽旨在帶領觀眾遊歷太古在香港150年的發展旅程，了解太古如何由經營貿易和航運業務起家，逐漸發展成為一間知名的跨國企業集團。他稱：「太古的歷史與香港的成長和成功密不可分，我們都是堅定的長期投資者。」



太古「信望香港 信望未來」展覽：

日期 2021年8月27日至10月12日 開放時間 星期一至星期五：上午9時半至下午5時半 星期六、星期日及公眾假期：上午10時至晚上7時 地點 香港海事博物館 － 專題展覽及文化活動廳 費用 免費入場 入場人數限制 85人

公眾可透過網站預約參觀太古「信望香港 信望未來」展覽。虛擬導賞團服務由9月3日起提供。展覽詳情請瀏覽網頁exhibition.swire.com。

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責任編輯：張瑋婷