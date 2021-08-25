【中概股】科技股女股神再買中概股：「對中國樂觀程度高於悲觀」　

有「科技股女股神」之稱Cathie Wood早前曾清倉中概股，但本周一（23日）她旗下方舟投資管理 (ARK Invest) 又重新建倉中概股，她表示，長遠來看，她對於中國的樂觀程度高於悲觀。

Cathie Wood接受彭博訪問時指，她對中國的長遠發展並不悲觀，認為中國是一個非常有創新精神的社會，即使目前當局推出了更多規定及監管措施，不過政府並非要阻攔行業的增長和進步。她指旗下基金對中國企業進行了梳理，目前正在整合食品雜貨、物流和製造業的公司的倉位，而物流是京東的重要業務之一。

根據ARK Invest對外披露的持倉變動顯示，Cathie Wood旗下基金ARK Autonomous Technology & Robotics ETF（ARKQ），本周一（23日）買入了16.48股京東ADR（JD），價值大約1,080萬美元。這是她在早前清倉中概股後，首度重新建倉中國股票。

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编辑：李勝男