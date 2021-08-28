昂坪360貫徹創新思維及策略　提升旅遊體驗

乘搭昂坪360纜車，大嶼山壯闊迷人的景觀便可以一覽無遺，結合昂坪市集和全新的纜車探知館等，更可大大提升旅遊體驗。昂坪360是香港獨一無二的旅遊品牌，創立近15年享譽國際， 吸引大批外地及本地旅客到訪，為大家留下獨特的旅遊回憶。

昂坪360採用的是世界少數的雙纜索循環纜車系統，也是亞洲最大型的架空雙纜索纜車系統，可接載旅客往返大嶼山昂坪與東涌地區，讓旅客能瞬間遠離煩囂鬧市，置身於充滿自然及佛門氣息之地，更可在約25分鐘的纜車旅程中，欣賞北大嶼郊野公園的自然生態、東涌灣和香港國際機場的遼闊美景。

定期保養檢測 確保纜車安全可靠

為提供安全可靠的纜車服務，昂坪360投放大量資源在保養及維修纜車，並採用預防性系統維修方案。除了每天安排專業團隊監察纜車系統的運作，每年亦會定期進行詳細的檢測及保養工程，令昂坪纜車於2020年的平均可靠度達99.93%。

▲ 為提供安全可靠的纜車服務，昂坪360投放大量資源於保養及維修纜車，令2020年的纜車平均可靠度高達99.93%。

滙聚文化與科技 打造全新本地遊景點

比鄰昂坪纜車站的昂坪市集更是仿唐朝設計的極具中國文化特色主題建築群、配合天壇大佛及寶蓮禪寺，盡顯薈萃文化及宗教特色。市集佔地1.5公頃，設有「360動感影院」及「與佛同行」兩大主題景點，更提供多項特色餐飲美食、購物和娛樂設施，全方面滿足不同的旅遊需求。

為打造全新本地遊體驗，位於昂坪市集且全港首個以纜車為主題的「纜車探知館」已於2021年7月正式開幕。館內設有8大展覽體驗區供旅客互動，包括昂坪纜車興建過程、纜車組件展覽，以及VR體驗區等。旅客可戴上VR虛擬眼鏡，「走進」工程禁區感受浩瀚的極限工程；館內展品更融入STEM元素，滿足小朋友對科學、技術及工程的好奇心。

不同創新活動 獨特旅遊體驗

能贏得旅客喜愛，關鍵就在於昂坪360一直致力為旅客提供獨特而貼心的旅遊體驗。

昂坪360會按季節舉辦創新活動，例如去年舉辦的FILA戶外運動節設有多個創意打卡點，成功吸引旅客到訪，更奪得多個國際市場企劃獎項；今年復活節則設有「恆香•百年」展覽館慶祝恆香老餅家成立100周年，同時聯乘本地玩具品牌「小城故事」裝飾地道香港懷舊場景，同樣吸引大批旅客前往；今個夏天，昂坪360與寶礦力水特聯合推出「360 Sweatival 運動祭」，邀請本地花式運動的運動員表演，並透過工作坊教授各項花式運動技巧。

▲ 昂坪360邀請本港運動員帶領花式足毽、花式跳繩、劍球表演及工作坊，與市民一同體驗日系運動的精粹。

疫情下臨危不亂 推全新項目吸引港人

對比以往，旅客的旅遊模式已改變成先透過網絡搜尋、綜合不同旅遊資訊、比較各個優惠，或參考朋友及網絡評語和經驗，才決定旅遊行程，故昂坪360團隊充分利用數碼營銷策略，包括搜尋引擎行銷、優化搜尋引擎，以及透過不同的社交媒體進行營銷，以更具成本效益的方法向目標顧客群進行宣傳。

昂坪360以往的客源多集中於歐美及亞洲市場，惟疫情影響，過去兩年的訪港旅客數量大減。趁疫情放緩之際，加上港人做足防護措施和保持社交距離下，昂坪360調整策略，提供全新的體驗項目吸引本地旅客。昂坪360旗下的360假期旅行社推出「360私人訂製大嶼遊」小型包團項目，旅客可按個人喜好自訂行程；昂坪360又與多間大嶼山區內酒店或商場合作，推出多款「自助餐／酒店住宿套票」 和購票優惠，為旅客帶來專屬禮遇；更積極與本地不同大型零售品牌合作，成功產生「協同效應」。

「疫」市而上 以創新思維迎接更多發展機遇

疫情反覆不定，訪港旅客大減，對昂坪360而言是極大挑戰，全賴年輕團隊能迅速就不同問題及挑戰作出應變，例如彈性部署及調整營銷策略，才能吸引更多本地旅客到訪昂坪360。

為提升旅客的體驗，團隊不時作旅客意見調查，了解旅客需求，善用數據並管理實際和潛在的風險，以調整策略、力求改進，又以創新思維策略應對「疫」境，不斷推陳出新，積極與知名品牌合作，在長假期舉辦多個合家歡主題活動，廣納不同年齡層的客源。例如提供長者優惠，先後於父親節及端午節推出長者專屬優惠和網上預購車票的優惠。

團隊已積極準備迎接疫後帶來的機遇，未來期望能加強與大灣區內景點的合作，共同開拓更廣闊的發展空間。同時期望他日重啟旅遊業後，可令旅客有耳目一新的感覺。

（資料由客戶提供）