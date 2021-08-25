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【置業故事】原住三房單位　現居304呎蝸居　何解甘願大屋搬細屋

股樓投資 17:46 2021/08/25

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為了住得舒服些少，多數人都想住大屋，但近期有位業主竟然心甘情願大屋搬細屋，而搬屋的原因亦與財困無關。美聯物業佘錦驊說，筲箕灣中心為A座高層C室，實用面積304平方呎，原叫價588萬元放盤，終減價20萬元，以568萬元易手，實用呎價約18,684元。 

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代理說，買家為外區換樓客，由於家人遷出，居住空間需求減少，故出售原本居住的三房單位，並轉買細單位，最後見上述單位銀碼吸引及合預算，故爽快拍板。 

資料顯示，原業主於2018年5月以約516萬元購入上述物業，現帳面獲利約52萬元，物業期內升值約一成。 

同場加映: 【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 美聯物業 筲箕灣中心

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