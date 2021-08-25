【置業故事】原住三房單位　現居304呎蝸居　何解甘願大屋搬細屋

為了住得舒服些少，多數人都想住大屋，但近期有位業主竟然心甘情願大屋搬細屋，而搬屋的原因亦與財困無關。美聯物業佘錦驊說，筲箕灣中心為A座高層C室，實用面積304平方呎，原叫價588萬元放盤，終減價20萬元，以568萬元易手，實用呎價約18,684元。

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代理說，買家為外區換樓客，由於家人遷出，居住空間需求減少，故出售原本居住的三房單位，並轉買細單位，最後見上述單位銀碼吸引及合預算，故爽快拍板。

資料顯示，原業主於2018年5月以約516萬元購入上述物業，現帳面獲利約52萬元，物業期內升值約一成。

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