【內地監管】野村：房地產調控恐是中國「沃爾克時刻」　籲為三風險做好心理準備

▲ 野村警告房地產調控是中國的「沃爾克時刻」 籲為三風險做好心理準備

內地房地產行業的調控政策不斷，野村證券首席中國經濟學家陸挺於報告「北京的沃爾克時刻」中表示，中央前所未有遏止房地產市場或是中國的「沃爾克時刻（（Volcker moment）」，因這可令中國經濟增長顯著放緩，並提醒市場要為股市潛在震盪及更多房地產商違約等風險做好心理準備。

中國融資監管擴大，據報停批房地產私募基金，看【下一頁】

「沃爾克時刻」來自美聯儲前主席保羅（Paul Volcker）於1970年代晚期決定迅速將利率提高至20%，以遏制通貨膨脹，突如其來的政策變化令失業率跳升，之後在1980至82年美國經濟經歷了大幅衰退。

野村指，中國收緊房地產政策、抑制樓價，為了減少財富不平均的問題，以及提振出生率。陸挺指出，中國已將遏制房地產泡沫上升到國家戰略的層面，直接出手干預房地產信貸供給，且幾乎沒有撤回空間，反映政策決策者願意犧牲短期經濟增長，以控制樓價以及引導金融資源流出房地產市場。

房地產行業長期前景依然不確定

陸挺指出，短期市場或為（1） 較預期嚴重的經濟增長放緩、（2） 更多房地產商違約及房屋止贖（即因貸款人無力還款，貸款機構強行收回其房子），（3） 股市潛在動盪，造好心理準備。

陸挺認為，中國房地產行業的長期前景依然不確定，因為政府尚未給行業製定全面的長期發展計劃，而且這些高壓遏制舉措可能無法完全達到最高領導人的預期。

他又指，從中央似乎決定將房地產稅試點由上海、重慶擴大至整個國家，相信這可解決財富不均，以及協助地方政府收入取替來自買地銷售。

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編輯：袁諾曦