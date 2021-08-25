  • 29°C
香港時間 : 2021825日 (三) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潛力股精選】孫運喜：中廣核電力（01816）

股市 18:15 2021/08/25

分享：

港股今日反彈力度不足，恒生指數收市報25693點，跌33點。港股市況未明，「ET講股通」主持孫運喜建議投資者可留意中廣核電力 （01816） ，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

＊＊＊

重溫《ET講股通》足本版（點擊↓）

Time code：

00：00 - 港股市況解讀　

02：26 - 為何說港股今日「烏雲蓋頂」？

04：10 - 大戶雖唱好科技股　惟科技股彈力不足反映有隱憂

09：14 - 期指結算在即＋鮑威爾講話在即添不明朗因素

11：37 - 股票分析：恒安國際 （01044） 股價前景

16：13 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景

18：53 - 股票分析：申洲國際 （02313） 股價前景

21：25 - 股票分析：京東集團 （09618） 股價前景

24：41 - 股票分析：XL二南方恒科 （07266） 股價前景

27：00 - 股票分析：京東健康 （06618） 股價前景

29：51 - 恒生指數收市速報＋後市分析

31：26 - 股票推介：中廣核電 （01816）

欄名 : 潛力股精選

最新專欄文章 更多

【潛力股精選】孫運喜：中糧包裝（00906）
2021/08/24
【潛力股精選】孫運喜：中糧包裝（00906）
【潛力股精選】張智威：京東集團（09618）
2021/08/24
【潛力股精選】張智威：京東集團（09618）
【潛力股精選】張智威：京東集團（09618）
2021/08/24
【潛力股精選】張智威：京東集團（09618）
【潛力股精選】本周升幅最多潛力股　煤氣（00003）（點擊重溫推介原因）
2021/08/20
【潛力股精選】本周升幅最多潛力股　煤氣（00003）（點擊重溫推介原因）
【潛力股精選】李偉傑：舜宇光學（02382）
2021/08/20
【潛力股精選】李偉傑：舜宇光學（02382）
港股 股票

上一篇文章

【名廚幟哥】「幟哥」黃永幟沽清龍皇集團持股　分6次沽貨套現近8900萬元

下一篇文章

財經台今日精選（2021年8月25日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點　騰訊ADR再高15元　北水吸資22億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升98點　騰訊ADR再高15元　北水吸資22億（不斷更新）
【恒大3333】中策蝕賣恒大票據　損手逾3600萬元
【恒大3333】中策蝕賣恒大票據　損手逾3600萬元
【MIRROR籃神卡】麥當勞app周年慶　即日起送限量版Mirror「籃神卡」
【MIRROR籃神卡】麥當勞app周年慶　即日起送限量版Mirror「籃神卡」
【女股神出手】Cathie Wood重新買入中概股　科技股暴力反彈
【女股神出手】Cathie Wood重新買入中概股　科技股暴力反彈
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存