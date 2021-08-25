【潛力股精選】孫運喜：中廣核電力（01816）

港股今日反彈力度不足，恒生指數收市報25693點，跌33點。港股市況未明，「ET講股通」主持孫運喜建議投資者可留意中廣核電力 （01816） ，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

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00：00 - 港股市況解讀

02：26 - 為何說港股今日「烏雲蓋頂」？

04：10 - 大戶雖唱好科技股 惟科技股彈力不足反映有隱憂

09：14 - 期指結算在即＋鮑威爾講話在即添不明朗因素

11：37 - 股票分析：恒安國際 （01044） 股價前景

16：13 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景

18：53 - 股票分析：申洲國際 （02313） 股價前景

21：25 - 股票分析：京東集團 （09618） 股價前景

24：41 - 股票分析：XL二南方恒科 （07266） 股價前景

27：00 - 股票分析：京東健康 （06618） 股價前景

29：51 - 恒生指數收市速報＋後市分析

31：26 - 股票推介：中廣核電 （01816）