【潛力股精選】孫運喜：中廣核電力（01816）

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【名廚幟哥】「幟哥」黃永幟沽清龍皇集團持股 分6次沽貨套現近8900萬元
港股今日反彈力度不足，恒生指數收市報25693點，跌33點。港股市況未明，「ET講股通」主持孫運喜建議投資者可留意中廣核電力 （01816） ，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。
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Time code：
00：00 - 港股市況解讀
02：26 - 為何說港股今日「烏雲蓋頂」？
04：10 - 大戶雖唱好科技股 惟科技股彈力不足反映有隱憂
09：14 - 期指結算在即＋鮑威爾講話在即添不明朗因素
11：37 - 股票分析：恒安國際 （01044） 股價前景
16：13 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景
18：53 - 股票分析：申洲國際 （02313） 股價前景
21：25 - 股票分析：京東集團 （09618） 股價前景
24：41 - 股票分析：XL二南方恒科 （07266） 股價前景
27：00 - 股票分析：京東健康 （06618） 股價前景
29：51 - 恒生指數收市速報＋後市分析
31：26 - 股票推介：中廣核電 （01816）
欄名 : 潛力股精選