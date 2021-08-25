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英環保分子佔領倫敦街頭 舉行公民危機會議

環球社會熱點 19:02 2021/08/25

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英國環保組織「反抗滅絕」連續多日示威，並就全球變暖問題舉行公民危機會議。英國大批環保分子於倫敦聚集，一度包圍並癱瘓倫敦西區其中一個主要道路。倫敦警方嚴陣以待，並表示有40人在示威活動中被捕，3日示威的被捕人數共達102人。

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「反抗滅絕」（Extinction Rebellion， XR）於英國倫敦繼續示威，並決定舉行公民集會，聚集民眾商討全球氣候危機。示威者於周二（24日）下午湧入主要道路劍橋圓環（Cambridge Circus），並在路中心高舉橫額及使用喇叭高呼口號。警方衝至路中心，並包圍一輛裝有示威道具的貨車，與示威者對峙。

其時，有示威者開始向人群演講，強調現時氣候問題的嚴重性及讚揚示威的重要性，其中綠黨暫代黨魁貝里（Siân Berry）亦有出席示威。

XR創辦人布魯克 （Gail Bradbrook）表示，劍橋圓環原為討論氣候緊急情況的公民辯論空間，民眾聚集並討論氣候問題。布魯克強調，今次示威是希望民眾了解氣候危機已是切身問題，呼籲民眾合力關注事件和團結應對。

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當地人權組織Liberty的法律團隊成員在示威活動中，發現警方一架貨車裝有攝影鏡頭，並於周一（23日）在柯芬園（Covent Garden）的示威演習之中曾出現，使人憂慮警方是否未有通知活動組織情況下使用實時人臉監控技術。

警方表示當日示威活動共拘捕40人，3日示威活動已有102人被捕，亦否認曾經使用實時人臉監控技術。

責任編輯：郭麗明

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