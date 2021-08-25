▲ 【美圖業績】美圖半年經調整純利增長34% 為比特幣減值逾1.1億元、以太幣則錄9490萬元收益

美圖 （01357） 上半年經調整純利增長33.8%至3335.8萬元（人民幣，下同），收入增長44.6%至8.06億元。集團對全年保持盈利持審慎樂觀態度，雖然部分業務可能面臨行業競爭挑戰，但將通過技術開發、業務創新等方式，創造長期股東價值。

美圖指，高級訂閱業務已成為美圖收入的第二增長曲線，有關業務上半年增長150.7%，至2.11億元。在線廣告則升23.3%至3.93億元。截至6月，應用內購買業務有約300萬有效付費訂閱用戶。

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毛利率升2.3個百分點至66.1%；毛利升49.8%至5.33億元。來自互聯網增值服務的收入增長65.6%至3,530萬元。

美圖將已購買加密貨幣入賬為無形資產

月活躍用戶總數較去年底減少5.8%至2.46億戶。按產品劃分，美圖秀秀的月活躍用戶數減少0.5%至1.14億元，美顏相機則升1.2%，BeautyPlus減17.8%。按地理位置劃分，中國內地用戶及海外用戶分別減少0.7%及14.5%。

另外，美圖將已購買加密貨幣入賬為無形資產，並採用成本模型進行計量，因此已購買比特幣的公允價值截至6月30日，減少約1.119億元已確認為減值，而已購買以太幣的公允價值則增加約9,490萬元未確認為重估收益。

截至6月30日，根據當時市價釐定，美圖已購買以太幣單位及比特幣單位的公允價值分別約為6,520萬美元及3,220萬美元。

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