【初創新貴】Coding創科公司望成第二間Uber 創辦人：編程是未來世界語言

只說Preface Coding及Preface Coffee，也許讀者會感到陌生，但提到「AI咖啡」--用每日更新大數據為客人沖製一杯咖啡，你可能會有點印象。這兩個品牌簡單易明，前者有關編程，後者有關咖啡，但兩者有何關係呢？Preface Coding及Preface Coffee的創辦人兼CEO盧炳棠（Tommie）是位兩度創業的八十後，他接受《iMoney》訪問，娓娓道出創立Preface的起源、Coding及Coffee的關係、未來生意大計，和來自西貢布袋澳小漁村的個人背景。

言談間，筆者以為Tommie出生書香世家，其學歷相當華麗：中學就讀皇仁書院，大學時負笈美國，工作一段時間後獲教授推薦，到倫敦政治經濟學院攻讀博士學位，未曾想過他原來出身自香港西貢小漁村。

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「我原本打算大學畢業後當教授，因為自小在漁村長大，那裏沒人讀大學。想做教授，我便要讀博士學位，父母不知多高興。」Tommie又打趣道：「我沒有立刻攻讀博士，反而在洛杉磯從事投資銀行，長這麼大，未試過賺那麼多錢。」然而遇上金融海嘯，雖然沒被裁員，但公司氣氛低迷。適逢奧巴馬（Barack Obama）參選總統，開設了一間政策管理顧問公司，在尋找智囊團，Tommie十分欣賞整個計劃，便離開投資銀行，加入團隊，主要工作是「計數」，協助奧巴馬在不同州份取得最多選票。

Tommie表示那是他第一次應用編程，然而選舉後工作變得乏味，不久就辭職了。他想了想，認為自己還是最喜歡讀書，於是請求教授為他寫推薦信，對方一口氣寫給四間知名學府，包括牛津、劍橋、倫敦大學學院及倫敦政治經濟學院，一周內四間學校都錄取了Tommie，最終他選擇到倫敦政治經濟學院讀博士學位。

倫敦生活成本高，為了找兼職糊口，Tommie轉折當上了家教老師。他當初由倫敦乘火車到曼徹斯特當家教，由早上5點出發，早上9時到埗，補習直至晚上9時，只花一天就賺到一個月生活費，創業念頭正是在這段時光萌芽。他說：「到曼徹斯特補習8個小時以上，是重複地做同一件事，沒有成長空間。倒不如做個可擴張平台，於是執行了第一個試驗——Prologue。」2012年，Tommie未有完成博士學位就回港創業，雖然遭到家人大力反對，不過他的確做出了一番成績。

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Prologue類似現代教育、遵理學校等傳統大型補習機構，不過主要以綫上授課，為相關教育技術中的先行者。在兩年多時間，公司保持約有3萬名學生，而當時其他大型補習機構不過有大概5萬多學生。惟Prologue發展後期，Tommie發展報讀綫上課程的人大多難以完成整個課程，對着電腦學習這件事並不人性化，針對這個問題，Tommie表示Preface雖是一間科技公司，但正努力研究解決教學問題。

他認為現時教學最大的問題是，學生需要適應老師，而非老師遷就學生。在Tommie的角度，班房制的「一對多」（One to Many）教學是妨礙教育進步癥結，「如果40個人有40套不同的教材，而又向着同一個目標，是否可行呢？」

結束了Prologue業務後，Tommie於2016至2017年間在麻省理工繼續進修人工智能（Artificial Intelligence，AI）相關知識，他覺得未來是AI天下。他發現美國、英國學生主科是英語，數學及編程；日本學生主科本是日文和數學，直到去年4月1日小學一年級開始主科變成日文、數學及編程；惟香港學生主科仍然是中、英、數。「香港是極度落後，反正我身處香港，就在本地推動編程，讓小朋友也可以學習相關知識。」這就是Preface Coding誕生的故事。

Preface Coding的運作是這樣：假設一個工作繁忙的在職人士，老師可遷就對方的時間地點，拿着由AI製成，度身訂制的筆記來教編程。每當完成一堂，下一堂課前老師能知道學生是否跟上進度，學習從此變成「一對一」，授課不再限於班房。

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2017年綫上教學並不流行，授課方式主要仍是面對面。Preface Coding主要概念為「一對一」，十分新穎，「沒有課室的學校是怎樣的？」，有關資訊不多，叫人難以信服。Tommie想到既然沒有課室，咖啡又是不少人日常，不如乾脆自己開一間咖啡店，以喝完一杯咖啡的時間（約五分鐘）解釋Preface Coding概念。Preface Coffee第一間分店隨後在天后開張。Tommie透露，最初不少課堂都在天后咖啡店進行，到晚上咖啡店便成為工作坊，探討不同的主題，現時中環分店亦沿用此模式。

除了主力幼童編程教育，Preface Coding第二大市場是成人。Tommie表示，成人學生大多為30至55歲，主要是高層人員，學編程原因是作決策時決定是否做一套程式價錢都數以百萬計，他們學一整套編程也不過是幾萬元。他續稱，Preface Coding最近會為早上6時半上課的學生配對身處倫敦的老師作綫上授課，當地時間為晚上11時半，賺了時差，他形容這個教學模式就似「Uber in Education」。

Tommie指「我們希望可以成為教育版本的Uber，且是無國界的。未來將有一筆融資資金投放在擴張版圖方面，到達日本、倫敦、悉尼、墨爾本、溫哥華等地區，與香港一樣設立辦公室和咖啡店。換言之，世界各處都可以上課，整個業務會是全球性。」Tommie提到Preface與Uber十分相似，都是着重供求的運營模式，考慮到Uber在港成功的經驗，Preface在5月時邀請前Uber香港區總經理佘雋知加入Preface成為營運總監，希望他可以將Uber的成功方法帶到Preface，令Preface可向目標再邁進一步。

*內容節錄自715期《iMoney》Focus。

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記者：陳楚琨