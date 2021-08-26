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【業績｜內險股】中國人壽上半年純利按年增34.2%、新業務價值跌19%　料代理人規模不會大增（第二版）

股市 13:00 2021/08/26

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國壽收市後公佈業績。

中國人壽 （02628） 收市後公佈中期業績，上半年純利按年增34.2%，至409.75億元（人民幣，下同），新業務價值為298.67億元，按年跌19%，與去年一樣，不派中期息。

上半年已實現總保費收入按年增3.5%，至4423億元。但受疫情和保險需求釋放放緩等因素影響，新單保費按年跌8.4%，至1339億元。

投資表現方面，期內總投資收益按年增22.4%，至1176.4億元，總投資收益率達5.69%，較去年年底增加0.39個百分點。截至6月底，總資產規模達4.65萬億元，較去年年底增長9.4%。

另外，截至6月底，集團總銷售人力約122.3萬人，較去年底的145.8萬人下跌23.5萬人。

國壽﹕現時為行業「陣痛期」

代理人數目及新業務價值均見下跌，集團解釋，主要因疫情因素所致。總裁蘇恒軒於業績會議上表示，新業務價值下跌，皆因目前全球經濟受疫情影響，不穩定因素較大，居民對長期支出及非必要消費仍然審慎，導致消費意願降低，整個行業均受影響，形容現時為行業「陣痛期」。不過他指，長遠仍看好中國經濟前景，國家政策亦有利行業發展，相信壽險行業潛力仍大，對行業前景有信心，國壽將「穩中求進」發展。

副總裁詹忠則指，受疫情影響，公司員工留存率降低，預料代理人規模未來不會出現大規模增長。但他表示，國壽將會優化其代理人隊伍質素。

被問及集團如何應對互聯網保險對傳統保險行業的影響，詹忠表示，國壽一直關注互聯網保險。他指，國壽早前成立了互聯網保險業務部，目前以自營業務為主，但對外部合作持開放態度，現時跟不少平台有積極溝通。他又指，近日監管部門整頓互聯網保險行業，相信有助淨化市場。

（第二版新增﹕中國人壽業績會議內容）

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編輯﹕賴奕羚

港股 中國人壽（02628）

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