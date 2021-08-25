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【職場熱話】入職未滿一年冇獎金 發文求安慰 網民:其實好正常

理財智慧 19:36 2021/08/25

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很多公司都會在年終發放獎金，當中有不同的考評指標，合理的獎金也有助提升員工歸屬感和工作動力。所以有不少人都會因此延後辭職，等年終獎金發放後先離職。但有台灣網民在網上發文，指自己去年9月入職，公司每年都會安排工作績效在3-4月，但因為入職未滿一年，所以不用做工作績效，但因此也失去獎金的機會，希望得到網友的安慰。

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帖文一出後，引起網民的討論，有不少人都認為這是很正常的：「 不少公司都有這樣的安排，我任職的公司，當年入職的時候因為加薪日期太接近，所以也不獲加薪，但在隔年也獲得加薪，好的公司不會虧待你的努力」，有網民指有些公司應該按比例發放：「不同的公司都有發放的要求，有些公司會按比例發放」、「 如果樓主表現是好的話，好的主管會想辦法補給你」

同場加映:【iM Cafe】港股彈完散 好友好心淡

也有人分享自己的經歷：「我去年也有樓主類似的經歷，公司稱5月24日前入職可以獲得獎金，但我在5月25日才入職，所以要等一年後才獲得獎金」、「我任職的公司經常加班沒工作費，公司說員工的努力最終會反映在獎金上，結果年終獎金不足兩個月，希望可以安慰樓主」樓主最後也有回應：「其實對於沒有獎金，我認為也是正常的。我只是抱怨一下，安慰下自己，也希望其他網民繼續努力工作」

 

【恒指季檢】光大證券看好15隻港股 下月將獲納入港股通【下一頁

 

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責任編輯：陳佳恩

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