  • 29°C
香港時間 : 2021825日 (三) 22:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【室內設計】夫婦花32萬裝修400呎居屋 丈夫設計全屋家具 兩房變一房客廳更寬敞 浴室變出日式風呂

理財智慧 21:08 2021/08/25

分享：

香港樓價持續高企，要「上車」談不上是一件易事，但相信有不少人曾構思自己的生活居所，把個人愛好融入在設計中。一對70後的夫婦以528萬元購入白居二首置盤，並花約32萬元裝修。夫婦二人親自為逾400平方呎單位設計，業主把其中一間睡房改成客飯廳設計，並在地台中加設升降飯枱，而主人房以一道一道玻璃作為間隔，浴室為磚砌浴缸，取代原有的企缸設計。

從事汽車維修技術的Kelvin表示，夫婦二人藉「白居二」，以528萬元購入荃灣沙嘴道尚翠苑，實用面積達413平方呎，居住人數為二人。單位為兩口子的首置上車盤，他們在設計上都會花盡心思，兩人共同選擇配色和板料之外，又親自畫家具圖。他笑言：「除了廚房外，每個位置都是自己想像和畫出來，用好有限廿幾年前，讀書學過工業繪圖的畫圖方式給師傅。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

單位原為兩房一廳，由於屋內只有兩人居住，所以把其中一間房改成客飯廳的一部分，在地台加設了升降飯枱，「因為本身只有我們兩口子居住，都不太需要特別間多個睡房」。兩人更費煞思量把客飯廳設計成一間小和室，「色調配搭構思了好耐，燈的選擇都幾困難，另外本來考慮該如何放張飯枱才合適，最後見過師傅曾經做過電動升降枱，所以就做了一張。」這個地台不單可以儲物，減卻放置大型儲物櫃，而且功用多多，戶主既不用額外購買飯枱等家具，更還可變回普通地台作為休息的地方。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

兩房中有一房已成為客飯廳部分，那麼另一間睡房又如何設計？主人房以地台床連衣櫃為主，並以黑框玻璃作為間隔，房門則設計成趟門，藉以提升屋內的採光度之餘，也可令單位看下更寬闊。

浴室的設計則有較大改動，原本為企缸裝修後則變為磚砌浴缸，當中去水喉及坐廁位置也有較大改動，而浴室門亦改成趟門，藉以增加空間感。浴室以石材質感作為主題，除了用上圓鏡外，為營造原始天然感磁磚亦採用天然文化石及仿水泥磚兩種款式。Kelvin和Elain又選擇砌出日式風呂以取代原有企缸，師傅利用磚砌浴缸，比起傳統現成浴缸更切合整體浴室風格。至於在廚房方面，則以幾何圖案的花磚作牆身，廚櫃及枱面石用上淺粉色。 而屋主將原有梗廚改成開放式廚房後，旁邊浴室門亦做了輕微改位。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

裝修費用（不包家電、磁磚潔具）︰

  • 浴室工程 $51,900
  • 廚房工程 $55,500
  • 主人房工程 $45,000
  • 書房工程 $33,000
  • 客廳工程 $19,800
  • 泥水鋪磚 $29,000
  • 油漆工程 $33,500
  • 水電工程 $47,500
  • 總數 31.5萬元

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

延伸閱讀：

【公屋裝修】40歲夫婦花40萬　為30年樓齡公屋大翻新　370呎一房變兩房　日式浴缸最啱忙裏偷閒

【室內設計】 好客夫婦50萬裝修500呎居屋 一個法寶瞬間2房變3房 招呼客人過夜都冇問題

【居屋裝修】65萬裝修522呎居屋 LEGO展示櫃變身特色牆 貼心設計護囡囡安全成長

【室內裝修】裝修簽約前的5大注意事項 電制位最易中伏？

【室內設計】慳錢老婆花35萬裝修450呎公屋 　按老公喜好設計迷你浴缸 愛貓享「小遊樂場」　獲網民讚有心思

 

同場加映：【iM Cafe】兩座大山壓港股 染藍熱門股逐隻捉

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯
 

財務自由 居屋 裝修設計 工程 荃灣 香港 Cafe 上車盤 白居二 家具

上一篇文章

【美股焦點】三大指數表現分化 傳台積電加價 股價漲超5%

下一篇文章

【港股追蹤】農夫山泉上半年多賺四成 料下半年仍面對眾多不確定因素
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標
【財務自由】夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【網民熱話】 疫情習慣在家吃飯 港男醒覺外出用餐很貴 網民：高價吃垃圾
【網民熱話】 疫情習慣在家吃飯 港男醒覺外出用餐很貴 網民：高價吃垃圾
【職場熱話】何解50後仍在打工？ 生於黃金年代應生活無憂 網民：他們靠公司得到優越感
【職場熱話】何解50後仍在打工？ 生於黃金年代應生活無憂 網民：他們靠公司得到優越感