【室內設計】夫婦花32萬裝修400呎居屋 丈夫設計全屋家具 兩房變一房客廳更寬敞 浴室變出日式風呂

香港樓價持續高企，要「上車」談不上是一件易事，但相信有不少人曾構思自己的生活居所，把個人愛好融入在設計中。一對70後的夫婦以528萬元購入白居二首置盤，並花約32萬元裝修。夫婦二人親自為逾400平方呎單位設計，業主把其中一間睡房改成客飯廳設計，並在地台中加設升降飯枱，而主人房以一道一道玻璃作為間隔，浴室為磚砌浴缸，取代原有的企缸設計。

從事汽車維修技術的Kelvin表示，夫婦二人藉「白居二」，以528萬元購入荃灣沙嘴道尚翠苑，實用面積達413平方呎，居住人數為二人。單位為兩口子的首置上車盤，他們在設計上都會花盡心思，兩人共同選擇配色和板料之外，又親自畫家具圖。他笑言：「除了廚房外，每個位置都是自己想像和畫出來，用好有限廿幾年前，讀書學過工業繪圖的畫圖方式給師傅。」

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單位原為兩房一廳，由於屋內只有兩人居住，所以把其中一間房改成客飯廳的一部分，在地台加設了升降飯枱，「因為本身只有我們兩口子居住，都不太需要特別間多個睡房」。兩人更費煞思量把客飯廳設計成一間小和室，「色調配搭構思了好耐，燈的選擇都幾困難，另外本來考慮該如何放張飯枱才合適，最後見過師傅曾經做過電動升降枱，所以就做了一張。」這個地台不單可以儲物，減卻放置大型儲物櫃，而且功用多多，戶主既不用額外購買飯枱等家具，更還可變回普通地台作為休息的地方。

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兩房中有一房已成為客飯廳部分，那麼另一間睡房又如何設計？主人房以地台床連衣櫃為主，並以黑框玻璃作為間隔，房門則設計成趟門，藉以提升屋內的採光度之餘，也可令單位看下更寬闊。

浴室的設計則有較大改動，原本為企缸裝修後則變為磚砌浴缸，當中去水喉及坐廁位置也有較大改動，而浴室門亦改成趟門，藉以增加空間感。浴室以石材質感作為主題，除了用上圓鏡外，為營造原始天然感磁磚亦採用天然文化石及仿水泥磚兩種款式。Kelvin和Elain又選擇砌出日式風呂以取代原有企缸，師傅利用磚砌浴缸，比起傳統現成浴缸更切合整體浴室風格。至於在廚房方面，則以幾何圖案的花磚作牆身，廚櫃及枱面石用上淺粉色。 而屋主將原有梗廚改成開放式廚房後，旁邊浴室門亦做了輕微改位。

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裝修費用（不包家電、磁磚潔具）︰ 浴室工程 $51,900

廚房工程 $55,500

主人房工程 $45,000

書房工程 $33,000

客廳工程 $19,800

泥水鋪磚 $29,000

油漆工程 $33,500

水電工程 $47,500

總數 31.5萬元

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責任編輯：黎淑雯

