塔利班誓言打擊恐怖主義 承諾應對氣候問題

美國總統拜登拒絕延後撤離阿富汗期限,稱阿富汗出現恐怖襲擊的潛在威脅增加。塔利班高級官員接受美媒專訪,稱塔利班誓言打擊恐怖主義,更承諾會協助應對氣候問題。

全球各國仍未明確表態會否承認塔利班為合法政權,但塔利班一直與美國、俄羅斯等國家的專責小組保持聯繫。

塔利班文化委員會成員巴爾希(Abdul Qahar Balkhi)接受美國《新聞周刊》(Newsweek)專訪。巴爾希表示,塔利班不希望僅遭部分國家承認,而是希望獲得全球的認可。

拜登(Joe Biden)指美方相信屬塔利班死敵的霍拉桑伊斯蘭國(ISIS-K)或發動恐襲,令人憂慮恐怖襲擊的問題。

巴爾希表示不會容忍武裝分子發動恐怖襲擊:

我們仍然不會允許任何人在我們的國土威脅他人安全,同時不允許他人干涉內政。

(Our policy remains that we will not allow anyone to threaten the security of others from our soil and neither will we allow others to interfere in our own internal affairs)