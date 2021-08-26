【跟錢家學理財@iM網欄】加密貨幣交易平台是否受監管？

要買賣加密貨幣，其中一個方法是透過本地或海外的加密貨幣交易平台進行交易。這些交易平台又稱為加密貨幣交易所或找換店，當中只有少數交易平台受監管。

提供證券性質虛擬資產交易的平台

在香港，證券性質的虛擬資產 (例如股票代幣) 可能構成《證券及期貨條例》所指的「證券」，屬證監會的監管職權範圍。虛擬資產平台營運者如就至少一隻證券型代幣提供交易服務，無論是在香港進行或以香港投資者作為目標，便須向證監會就受規管活動領取適當牌照。根據有關發牌條件規定，取得牌照的虛擬資產交易商只能為專業投資者提供服務。由於加密貨幣涉及很高的風險，獲發牌的虛擬資產平台按規定不能向散戶投資者提供服務。

只提供非證券性質虛擬資產交易的平台

但是，若虛擬資產交易平台只提供比特幣、以太幣等非證券性質的加密貨幣交易，由於交易產品不屬於《證券及期貨條例》所界定的「證券」，有關交易平台則不屬證監會監管範圍。若出現問題，例如投資者在有關交易平台的帳戶提取加密貨幣或法定貨幣時遇到困難，證監會可能無法提供協助。若有更嚴重的情況，如平台倒閉、停止運作、欺詐、違約或失竊等，投資者可能會全數損失存放在這些平台上的加密貨幣。

海外交易平台「隔山追討」的考慮

另外，部分海外交易平台可能受當地監管機構監管。若發生交易爭議，投資者可嘗試向相關海外監管機構尋求協助或作出投訴。但由於投資者身處香港，「隔山追討」可能會相當困難及不便。基於其跨境性質，若平台出現倒閉、停止運作等情況，投資者可能難以提出申索，亦可能無法循法律途徑獲取賠償。

加密貨幣屬高風險產品，不是每個人都適合參與，未有全面了解其特性及風險之前，切勿跟風投機。若有意使用交易平台買賣加密貨幣或使用相關服務，例如加密貨幣扣賬卡，應做足準備及資料搜集，小心選擇及了解相關風險。

為確保市場有序發展及加強對投資者的保障，香港特區政府建議設立發牌制度，涵蓋證券性質及非證券性質的虛擬資產交易，全面規管虛擬資產交易所。有關咨詢工作已於2021年5月完成，現正就相關條例草案提交立法會進行準備工作。

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