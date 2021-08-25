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【理財智慧】什麼是市盈率？

理財智慧 16:57 2021/08/25

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平常看財經新聞時，一般都會引用市盈率（PE），也有許多價值投資者會用市盈率的高低作為買入的理由。那麼，到底什麼是市盈率？市盈率又如何計算？

市盈率（Price-to-Earning Ratio）:

A： 市盈率（PE）常用來量度大市或個股估值，計算方法是現時股價（Price）除以每股盈利（Earnings per Share,EPS），得出一個「倍數」。以去年度EPS計算的話，稱為歷史市盈率（Historical PE）；按分析員預估EPS計算的，則稱為預測市盈率（Forecast PE）。一般認為，PE的倍數愈低，大市或個股的估值便愈便宜，理論上吸納的價值也愈大。

Q：PE如何作為入市訊號？

A：要分析大市市盈率，常與歷史平均水平作比較。據恒指公司的PE數據（自1973年5月至2021年8月），恒指平均PE為14.19倍。想知道最新的恒指市盈率，投資者可以到恒指公司網站（http://www.hsi.com.hk） 查看，或以「恒指市盈率」作關鍵詞搜尋。

Q：PE如何作為見頂指標？

A：不少專家以PE作為港股的見頂訊號。因為過去每當港股PE升至接近或超過20倍，不久大市便會見頂。舉例2007年10月港股PE平均為24倍，同月30日恒指升至31958點的歷史高位；再對上一次則是 2000年2月，當月平均PE26倍，其後在3月28日恒指升上18397點的頂位。因此每當港股PE升至20倍，可說是大市的見頂訊號。以港股現時PE僅約12倍，距離大市見頂估計仍有一段距離。

此外，投資者亦可以PE推測股市高位。PE計算方法是股價（分子）除以每股盈利（分母），以現 時約12倍PE相當於約27000點推算，即（27000/x=12；x=2250）；若每股盈利即分母不變，當PE升至20倍，預測這一浪港股見頂便是 45000點（45000/2250=20）。

【個股篇】

Q：PE低的股票較抵買？

A：投資者分析個股的PE 時，多會以同業作比較。假設兩間公司業務相若，A公司每股盈利1.1元，B公司為1元，股價同為10元，A公司PE便是9.09倍，B公司則是10倍。倘若同時在10元價位，買進A公司及B公司的股票，並假設兩間公司其後每股盈利沒有增長。A公司每年每股盈利1.1元，即9.09年可以回本（賺回10 元），B股票每年每股盈利1元，則要10年時間才賺回10元。因此，PE較低的公司，理論上較抵買。

本文節錄《iMoney智富雜誌》392期，部分內容經過修改。

同場加映：【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

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編輯：黃銳

股票 港股 每股盈利 買入 市盈率 AR

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