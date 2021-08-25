【業績｜內房】佳兆業半年多賺30%、增中期息至4港仙　「三道紅線」全達標

▲ 【業績｜內房】佳兆業半年多賺30%、增中期息至4港仙

佳兆業 （01638） 公布，上半年盈利按年增30.5%至30.79億元（人民幣，下同），若撇除金融資產和投資物業等公平值入帳，核心盈利按年增29%至39.32億元。佳兆業擬派中期股息每股4港仙，較去年同期增1港仙或33%。

佳兆業上半年收益按年增34.8%至300.65億元，而期內連同合營聯營公司的合約銷售增77%至638.5億元。

在內房「三道紅線」要求中，佳兆業最新全數達標，當中資產負債率「由紅轉綠」，但現金短債比輕微轉差。至今年6月底，佳兆業淨資產負債比率較半年前下降4.2百分點至93.7%、現金短債比由1.56跌至1.53，剔除預收賬款的資產負債率下降0.4百分點至69.9%。

根據「三道紅綫」要求，房地產發展商在剔除預收款後的資產負債率不得大於70%、淨負債率不得大於100%、現金短債比不得小於1倍，並按照踩綫數目分為「紅、橙、黃、綠」四檔。

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編輯：麥德銘