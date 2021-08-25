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【異動股】受惠國策續炒上 電力股齊創近年高位

股樓投資 16:46 2021/08/25

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近日隨國策炒起的中國電力股份持續向上，中國電力 （02380） 一度升逾13%至3.19元，收報3.07元，升8.9%，而華電 （01071） 、華能 （00902） 、大唐發電 （00991） 同樣升約2%至4%，分別創逾一年高位，潤電則暫受制早前所創的高位19.4元，收報18.26元，升1.8%。

延伸閱讀   【異動股】 獲多間大行齊聲唱好 華潤電力一度飆近兩成  見【下一頁

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早前多個政府機構均呼籲電網公司配合新能源的發展，其中國家電網董事表表示要圈繞碳達峰、碳中和的目標，推動能源清潔低碳轉型，同時要加快各級電網協調發展，保障電力安全可靠。中紀委亦表示，將督促電網公司落實「碳達峰、碳中和」的目標。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 華能國際電力股份（00902） 華電國際電力（01071） 新能源 中國 電力股 中紀委 中國電力（02380） 大唐發電（00991）
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