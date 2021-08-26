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【薪酬趨勢】ECA調查：2020年本港外派人員薪酬待遇下降排名第四 按年跌了3.9萬元

環球政經 23:02 2021/08/26

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人力資源管理顧問機構ECA International今日（25日）公布最新年度「我的外派薪酬市場調查」結果，發現在2020年香港外派人員整體薪酬組合成本下降了279,399美元（約217萬港元），較去年跌逾5,000美元（約3.9萬港元），排名亞洲第四名，而單純現金薪酬則大致維持不變。

是次調查共有160個國家、300多間企業，涵蓋逾1萬外派員工；日本成為外派員工成本最高的地區，整體薪酬組合成本達405,685美元。ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，受到2020年新冠疫情影響，全球多個主要經濟體體出現員工流動性不足問題，而逾一半的地區外派員工整體薪酬成本下降；而本港外派員工因租金下跌，住屋成本隨之下跌，故其薪金升幅不足1%。

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調查亦顯示，2020年內地外派員工薪酬成本顯著下降，平均減少了17,762美元，而薪金及福利較2019年分別下降了2950美元及8,141元；關禮廉表示，主要受到內地不少一綫城市如北京、上海、深圳等住屋租下降。

而台灣首度躋身於全球外派員工最昂貴的十大地區，整體薪酬組合成本錄得較2019年增加了10,733美元，其中福利成本平均增加逾6,500美元。關指，由於台灣在2020年租金水平上漲，而反映出台灣在控制疫情方面得宜，令不少企業將外派員工遷移至當地。

同場加映：【孫子市法】契媽散戶齊齊掃 買中概股啱哂數?

 

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責任編輯：潘曉豐

疫情 外派員工 人力資源 香港 日本 薪酬待遇 亞洲

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