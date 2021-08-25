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新世界中國投資逾57億　廣州海珠區南箕村舊城改造項目　創建大灣區創科產業區

股樓投資 16:49 2021/08/25

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新世界中國宣布，投得廣州海珠區南箕村舊城改造項目，總可建樓面面積約65萬平方米，將發展為匯聚創科、創意文化及高級商業服務的綜合項目，創建大灣區創科產業區，而投資額約48億元人民幣（約57億港元）。新世界中國預計，今年9月與廣州市海珠區聯星村（南箕社及東方紅社）簽訂合作框架協議，合作參與海珠區南箕村舊城改造，成為新世界中國繼荔灣山村舊改後，於廣州核心區布局的第二個舊改項目。 

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資料顯示，南箕村舊改項目位於海珠區西南部，地處珠江後航道與海珠創新灣核心區，而海珠創新灣是未來廣州市海珠區經濟的重要增長區域，預計至2035年由其主導的新興產業將佔地區生產總值比重超過 50%。 

新世界中國目前於大灣區的土地儲備約300萬平方米，其中舊改項目有7個，除了廣州海珠區南箕村，還包括深圳南山區西麗項目、廣州荔灣區山村項目、廣州增城區塔崗村項目，以及廣州增城區荔城街夏街村項目等。

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撰文 : 黃卓賢

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