【港元定期存款】金管局突增發票據吸流動性 6個月港元定存息最高0.85厘

▲ 東亞今天加半年定期存款至0.85厘，膺高息王。

月結在即，今天（8月25日）港元隔夜息終止4連跌，報0.037厘，適逢金管局突公布分8期增發400億元的外滙基金票據，專家指此乃2017年9月以來、相隔4年再出招，業界預計因本港持續水浸，令當局出手抽走流動性。若增發措施陸續有來，令拆息持續轉升，港元定期存款有望跟加。事實上，3間大小行罕有加定期存款息，包括東亞 （00023） 今天微升半年港元定存年息0.05厘，新息率至0.85厘，續膺冠絕全城息率。至於原本已猛打高息牌的富邦，今天再新推5個月港元定存年息0.75厘，半年定存更享0.8厘年息。如以6個月期來看，問鼎第2大高息王，兩行皆要求50萬元全新資金等附帶條件。

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此外，工銀亞洲已於本周一（23日）調升3個月以上港元定存年息，如半年期微升年息0.05厘後，新息率至0.6厘。再參考半年拆息今天由跌轉升，新報0.25233厘，工銀亞洲等大小行在牌面上是蝕息搶存。

上商研究部主管林俊泓今午回應本報查詢指，金管局突增發400億元票據，市場存有兩種解讀，包括：（1）為了應付資本充足率要求；（2）抑壓樓市升勢 。對上一次有此措施應該是2017年9月。

金管局：增發400億元外滙基金票據【下一頁】

問及對拆息等影響，林俊泓認為， 因為外滙基金票據也可貼現，過往對隔夜息（HIBOR）影響不高於1基點。況且，巿料現市况仍水浸、絕無走資之憂，遂預期拆息與現水平不會有太大變化。

華僑永亨經濟師李若凡回應本報查詢說，金管局增發逾百億元票據有助遏止拆息再向下，但會否明顯推高拆息、以致存息，則視乎是否恒常的定期增發。

一個月拆息今天轉跌、報0.06554，再創逾10年低位，李若凡預計，與樓按掛鈎的拆息，由現時至今年底料於0.05厘到0.15厘上落。目前新股轉靜，加上北水南下放緩等，俱令銀根甚充裕。

人幣定存10厘超高息銀行再添一員【下一頁】

另方面，業界憶述對上一次增發票據，其時為2017年下半年，因憧憬港股大時代令熱錢湧港，一個月拆息持續乍現約0.05厘超低水平，在頭寸超鬆動下，市場關注樓股呈泡沫。

金管局今早宣布，將透過增加發行400億元外滙基金票據，應付銀行在銀行體系流動資金充裕的環境下，對該等票據的持續需求。

金管局計劃於9月7日、14日、21日及28日，以及10月5日、12日、19日及26日舉行的8次定期投標中，每次增發50億元的91日期外滙基金票據。如8次的計劃增發量全部執行，票據發行量將會增加共400億元。金管局會繼續留意市場情況，並保留調整或不全部執行上述8次增發的可能性。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪