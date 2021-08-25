【電動車】黃錦星：正研究將部分加油站加氣站轉型至快速充電站

環境局局長黃錦星今（25日），以書面回覆議員質詢，透露因應車用燃油市場預期需求下降，及支援使用電動車普及化，政府會檢視油站用地，其中包括研究在中長線逐步把部分現有的加油站及加氣站，轉型至快速充電站的可行性。

【政府工略】環境保護署請減廢主任 月薪4.4萬元 需具有最少4年經驗 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

黃錦星表示，正探討將一些面積較大的加油站及加氣站的地段，以「一地多用」模式發展的可行性，在各種用途中包括大型充電站，供更多不同類型的車輛同時充電。在市場轉型過程中，即使車用燃油的需求會逐漸下跌，政府仍然會致力確保車用燃油有穩定可靠的供應。

環境局剛於今年3月公布首份《香港電動車普及化路線圖》，為停售傳統燃油私家車籌劃了目標，即是將於2035年或以前，停止新登記燃油私家車，包括混合動力車。

【環保走塑】環境局局長黃錦星：廢塑膠回收先導計劃年內擴至九區 【見下頁】

環境局預期車用燃油和石油氣的需求將會逐漸下跌，甚或在數十年後車用燃油市場會式微，但由於推動電動車普及化的措施及計劃需隨技術、環境、社會及經濟發展情況適時調整，有關過程並不會一步到位，因此現時確實評估對有關營運商，和車用燃油零售價格的影響實在言之過早。當局又表示，會密切留意電動車普及化的進展、未來油站用地招標的結果及車用燃油市場的改變等，以便作出適時的評估。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機