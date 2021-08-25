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【頤海國際 1579】 頤海國際半年少賺近13% 遭多間大行降目標價 股價一度跌近9%

股樓投資 16:35 2021/08/25

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頤海國際（01579）中期少賺12.6%，遭大行下調目標價，拖累股價受壓，一度跌8.7%，低見40.8元，收市報41.6元，仍跌6.9%。

大行予頤海國際投資評級及目標價﹕

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頤海國際上半年收入26.3億元人民幣，按年增加18%，盈利3.5億元人民幣，按年跌近13%，不派中期息。美銀證券發表研究報告指，頤海上半年銷售遜預期，受累第三方業務差過預期，按年僅持平；關聯公司業務則增79%，受惠低基數效應。該行指，對頤海自熱火鍋潛在結構性問題感憂慮，加上毛利率因產品組合轉變，將其目標價由51.5元降11%至46元，同時下調公司今明兩年每股盈測7%及9%，評級「跑輸大市」。

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記者：郭秀慧

經濟 產品 目標價 頤海國際（01579） 銷售 火鍋
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