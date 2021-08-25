【本港疫情】4,600個派籌數目不變 港府擴展領疫苗「即日籌」至12歲或以上學生

港府今日（25日）宣布，由本周五（27日）起，本港24間社區疫苗接種中心將會向12歲以上學生派發「即日籌」，繼擴展至60歲或以上人士後，港府再次將「即日籌」安排放寬至12歲以上學生群組，讓他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種疫苗，惟每日派發4,600個名額數目不變。

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港府發言人指，『即日籌』的安排最初適用於70歲或以上人士，及後擴展至60歲或以上的人士，有關安排實施以來運作暢順。在評估實際情況後，便決定將『即日籌』推展至專上院校和中小學的學生，期望在暑假快將完結，這個安排能便利一些尚未接種疫苗的學生及其家長。同時，當局會安排每位領取「即日籌」學生也可最多兩名人士陪同接種，而陪同人士可一同接種疫苗。

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市民需出示學生或長者的香港身份證副本和學生的在學證明文件登記，親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人或照顧者到社區疫苗接種中心代領。

現時24間社區疫苗接種中心每日合共派發約4 600個「即日籌」，而由於場地限制，位於東涌社區會堂和香港國際機場的社區疫苗接種中心每日分別派發100個籌，其他設於私家醫院以外的社區疫苗接種中心每日各派發200個籌。

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責任編輯：潘曉豐