【大行點睇】上半年收入升一倍難改隱憂 瑞信降海底撈目標價

瑞信發表報告，指海底撈 （06862） 今年上半年收入按年升106%，但翻台率及定單規模下跌，令人憂慮利潤前景及分店擴限的能力。該行指，海底率上半年淨開店299間，主要在低綫城市，翻台率由去年同期3.3倍降至3倍，其中新店為2.3倍。

該行因此下調公司2021年及2022年收入預測，由原來預測下降16%及17%，同時把每股純利較原來預期下調70%及43%。該行預計今明兩年公司將淨增380間及200間分店，而同期翻台率為3.1倍及3.5倍。

該行下調公司目標價，由50元降至32元，維持「中性」評級。

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