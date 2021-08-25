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【大行點睇】上半年收入升一倍難改隱憂 瑞信降海底撈目標價

股樓投資 16:29 2021/08/25

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瑞信發表報告，指海底撈 （06862） 今年上半年收入按年升106%，但翻台率及定單規模下跌，令人憂慮利潤前景及分店擴限的能力。該行指，海底率上半年淨開店299間，主要在低綫城市，翻台率由去年同期3.3倍降至3倍，其中新店為2.3倍。

該行因此下調公司2021年及2022年收入預測，由原來預測下降16%及17%，同時把每股純利較原來預期下調70%及43%。該行預計今明兩年公司將淨增380間及200間分店，而同期翻台率為3.1倍及3.5倍。

該行下調公司目標價，由50元降至32元，維持「中性」評級。

 

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撰文 : 謝克迪,, CFA

港股 目標價 純利 海底撈（06862）
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