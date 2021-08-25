【大行點睇】招銀國際料恒指24000點現短期底部 建議率先吸納5股

招銀國際發表新一份策略報告，指出綜合估值、圖表和市場情緒等因素，推斷恒指可能於24000點出現短期底部。惟大市仍需重大催化劑才能造出強勁反彈。該行重申，較看好具國策支持的板塊。

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招銀指，若未計入近期加入的12隻藍籌股，經調整後的恒指今年及明年預測市盈率9.4倍和8.7倍。而恒指自2008年以來的長期上升軌約24000點，估計將有不俗支持。此外，有「港版恐慌指數」之稱的恒指波幅指數(VHSI)在本月20日上升至28，和過去一年幾次高位相若，大致反映投資者的恐慌情緒的同時亦是一個不俗的相反指標。

該行又指，目前的策略關鍵是對政策趨吉避凶。始終投資者信心明顯被監管政策因素打擊，需較多時間和利好的催化劑才能恢復信心。該行重申等待內地政策更加明朗的觀點，可率先吸納個別政策風險較低的增長板塊，包括新能源、電動車、工程機械和科技硬件，當中包括5隻相關股。

招銀看好低政策風險增長股名單：

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