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【新股IPO】蜜雪冰城傳明年來港上市 集資最多5億美元

股樓投資 16:23 2021/08/25

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引述外電報道，內地雪糕及茶飲品牌蜜雪冰城正計劃來港上市，最快明年實現，目標集資約2億至5億美元。不過對於有關上市傳聞，蜜雪冰城則回應指，目前公司沒有明確的上市計劃。

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蜜雪冰城成立於1997年，公司於2006年開始售賣雪糕，售價僅1元人民幣，一年後開設第一間雪糕店，目前於中國31個省份門店數量超過1萬家，當中不少為特許經營店，售賣包括雪糕、奶茶及水果茶。蜜雪冰城於2018年在越南河內開設了第一家分店。稍早前有報道指，蜜雪冰城目標今年銷售額達到100億元人民幣。

延伸閱讀：大行對高鑫零售評級及目標價

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記者：張以正

集資 IPO 港股
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