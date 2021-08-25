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【求職熱話】每月$1000請兼職司機 一星期6天工作去齊九龍、新界 網民：油錢一個月都唔止一千

理財智慧 18:22 2021/08/25

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每日上班下班逼港鐵或巴士已很辛苦，如果請私家車司機其實是很多人夢寐以求的幻想，近日有網民在網上社交媒體截圖，指有女網民以每月$1000請兼職司機，用來接送她及男友上下班，惟她坦言自己沒有私家車，所以司機必須有車，並要求有3年或以上紀錄良好的駕駛經驗。由於她是新手文員，所以人工不會出太高，此貼文一出，引來熱議。

上班時間為星期一至六早上7點45分，下班時間則有些不同，星期一至五下班時間為6點，星期六則視乎情況而定，暫定時間為下午1點。而兼職司機主要的職責是在上班時，接送住在沙田的事主，再開車往荃灣。下班時，樓主表示：「由於男朋友放工時間不定，如果男朋友早於下午6點下班，要先到觀塘再到荃灣接我，再一起回沙田。星期六有點特別，我下午1點下班，而男朋友需全日上班，所以司機要在下午6點再開往觀塘接男朋友。」

【延伸閱讀】讀完中醫有咩出路？衞生署招聘中醫藥助理  月薪逾2.2萬元  【下一頁

入職條件：

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職責：

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【英國經濟】英國有工無人做 Amazon送1.06萬入職獎金吸納人才  【下一頁

此貼文一出後，引來熱議，不少網民認為事主吃米不知米價，人工太低，倒不如勸男朋友買一輛車還實際，「會不會叫男朋友買一輛車會好一點？、「油錢一個月都不止一千元。」、「這樣揸法，油錢一星期都不可以。」、「校車都不只這個價，單程都是$1300，由粉嶺至大埔，為甚麼樓主可以這麼天真？」、「沒有錢學甚麼人有司機？倒不如叫Uber。」、「一般私人司機都是1.7萬至1.8萬起步！老闆還要包車和油錢。」

同場加映：【iM Cafe】港股彈完散 好友好心淡

 

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責任編輯：陳頌潔

職位招聘 兼職 荃灣 觀塘 司機

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