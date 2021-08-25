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【共同富裕】交銀洪灝：不同意海外投資者指中國「不可投資」　關注恒指長期價值

股市 17:16 2021/08/25

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【共同富裕】交銀洪灝：不同意海外投資者指中國「不可投資」　關注恒指長期價值

內地近日多次提出「共同富裕」理念，會如何影響股市？交銀國際董事總經理、研究部主管兼首席策略師洪灝發表報告，認為共同富裕促進社會信心，利好長遠發展趨勢，但這概念受到海外投資者的誤解，甚至草率宣稱中國「不可投資（uninvestable）」，他表明不同意中國不可投資論。

洪灝推薦五個投資概念，詳見【下一頁】

洪灝認為，共同富裕並不是非自願地重新分配人們現有的已經積累了的財富。更多的是要通過一個更加公平的過程，讓更多中國人一起分享經濟發展的成果。而實現這一目標的途徑有很多，比如資本利得稅和未來的一些其他形式的再分配或轉移支付。

從不同指數表現的差異，他指可以看出，海外與國內投資者對共同富裕的理解截然不同，「很顯然，未來國內投資者將是中國實現共同富裕這一偉大目標更大的贏家。」

對於內地加強對互聯網公司監管，他表示：「許多公司紛紛選擇慨慷解囊，擴大捐款規模，幫助偏遠和欠發達地區實現共同富裕的目標。然而，波詭雲譎的市場驚濤將中國許多科網巨頭捲入史詩級的波動，也在投資者群體中造成相當程度的困惑，導致一些外國投資者動身出走，退避三舍。不過我們遠沒有如此悲觀，我們堅信目前山窮水復的行情正在修復，終將迎來柳暗花明的前景。」

有些人甚至草率地宣稱中國「不可投資」。恕我直言，我們並不同意。

洪灝指，中國的科技股調整幅度從50%到遠超60%不等，它們的估值也變得比以前合理多了。在上周的拋售之後，恒生指數已經到達了一個重要的低點。雖然未來恒指仍有可能出現更低的低點，但是長綫投資者應該開始關注恒指的長期投資價值，並懷著這個大局觀相應地布局。

相關文章：【名家觀點】行健資管羅偉業：互聯網股隱憂持續　燒錢搶市場、割用戶韭菜非中央樂見

【共同富裕】外媒：習近平今年提「共同富裕」次數倍增

編輯：區嘉俊

更多中國科網監管最新消息、分析文章，可見【互聯網數據監管】專頁

經濟 洪灝

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