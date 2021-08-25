【小米業績】小米上季收入、盈利創新高 經調整盈利急升87%勝預期

小米 （01810） 今日（25日）收市後公佈季績，上季收入錄得877.9億元（人民幣，下同），按年增長64%；Non-IFRS（非國際財務報告準則）經調整淨利潤則按年增長87%至63.2億元，均勝市場預期。小米上季總收入和經調整淨利潤創單季歷史新高，該股績前升0.4%，收報25.35元，成交18.9億元。

集團上季在全球智能手機市場表現亮眼，首次超越蘋果（美：AAPL），晉身全球第二。綜合券商早前預期，在強勁智能手機出貨支持下，小米上季收入料按年增長59%至850億元，調整淨利潤則按年增長63%至55億元。

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智能手機業務方面，上季收入及出貨量均創歷史新高，收入按年增長87%至591億元，全球智能手機出貨量5290萬部，同樣增長87%。小米引述第三方數據表示，上季其在中國大陸定價3000至4000元、4000至5000元、5000元以上價格段的智能手機市佔按年分別淨增8.4、4.1及3.6個百分點。

IoT（物聯網）與生活消費產品收入則按年增長36%至207億元，上季小米智能電視全球出貨量超250萬台，在中國大陸連續10個季度穩居第一，在全球穩居前五。小米提及，IoT業務在境外市場保持強勁增長，收入按年增長94%，電動滑板車、智能電視、智能手錶等品牌在海外熱銷。

得益於智能手機銷量強勁增長，小米6月全球和中國大陸的MIUI月活躍用戶創新高，分別達到4.538億和1.24億。上季小米的互聯網服務收入達到70億元，按年增長19%。小米人工智能助理「小愛同學」季度內的月活躍用戶數首次突破1億，達到1.02億。

小米上季在境外市場的收入同樣創歷史新高，達到436億元，按年增長82%，佔總收入49.7%。上半年小米在除印度以外的境外市場運營商渠道智能手機出貨量近1200萬部，按年增長超過3倍。截至6月底，小米投資超過330家公司，總賬面價值579億元，按年升57%。

小米今日稍晚將舉行業績會，外界料聚焦管理層對全球智能手機競爭格局演變、疫情反彈及芯片短缺影響、監管環境變化以及小米造車進展等的指引。

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記者：陳健婷