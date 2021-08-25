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【Windows 11】傳最快10月19日推正式版本　調查揭兩成用戶不希望升級Windows 11

科技 16:34 2021/08/25

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微軟（Microsoft）早前發布新一代Windows 11作業系統，為新Windows 11系統帶來6個領域更新，如在用戶介面（UI）上大幅改動、更改App商店的分紅政策等，為開發者、創作者提供更大的發揮空間。

隨著微軟日前已向Windows Insider測試計劃的使用者釋出Windows 11 ISO預覽版，外媒Windows Central的編輯Zac Bowden更在其Twitter爆料稱，Windows 11正式版上線日將定於在美國時間的10月19日，並估計微軟會在近一至兩星期內向外界公布。

【微軟Ignite 2021】微軟宣布Ignite大會　將於11月線上舉行

【微軟加價】微軟Office 365及Microsoft 365企業方案加價　將於明年3月生效

過半Windows用戶料升級 最like工作列置中

此外，外國科技網站windows report日前更針對Windows用戶的進行調查，訪問了177個國家/地區，共11,097位用戶。發現有超過一半受訪者（54%）表示想盡快升級到Windows 11系統，惟有19%用戶表示不希望升級Windows 11。而當中吸引到用戶想盡快更新Windows 11系統的主原包括：新設計介面中，Windows 11的工作列及開始功能表按鈕全數由靠左改為置中（35%）；以及支援Android App（26%）。

    點擊圖片放大
    +2

對於坊間最多討論到的Windows 11最低硬件要求，就有多達23%的用戶表示，其電腦硬件不符合官方系統要求，還有 30%受訪者表示不了解自己的裝置是否兼容。

【Mac用戶注意】微軟OneDrive更新版　不再支援哪些舊版MacOS？

責任編輯：張寶燕

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