【職場熱話】收到面試安排 但預計受聘機會是零 問應唔應該去 網民:當攞個經驗

相信不少人在求職期間，都會「漁翁撒網式」投履歷，希望收到面試的機會。但當收到不是自己理想公司提供面試邀請，在這個情況下，是否仍會去面試呢? 有網民在網上發文，指自己最近在找工作，收到一個面試機會，認為只是「做炮灰」肯定不會被錄取，甚至需要花時間去準備面試。因此在網上發文，問其他網民是否值得去?

網民經歷:

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有人認為樓主應該去面試，當一個學習的機會：「樓主不要妄自菲薄，當一個學習的機會。無論最終是否取錄，有機會去大公司面試，都當開了眼界」但有網民則認為不應該去：「如果明知沒機會，不應該去面試，浪費時間又影響心情」、「樓主事前又要為面試作準備，面試當天又要請假，如果樓主自知本身不符合要求，即使面試100次都不會改變結果」

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有網民也鼓勵樓主，可能到時結果會出乎意料，不要過份悲觀：「樓主應該要有信心，凡事都有可能。可能那間公司因為種種的原因，有不少同事離職，面對人手不足，令到入職要求也降低，樓主不一定無機會」、「如果是大公司的話應該去參加面試，因為一間大規模的公司事前一定會先篩選合適的履歷，也不會願意花時間去面試一個不會聘請的員工身上」

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責任編輯：陳佳恩