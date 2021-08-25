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【著數優惠】七仙羽再化身「最強譚仔姐姐」 譚仔雲南米線夥戶戶送推外賣優惠  滿150元享全新小食「蒜椒雞腳筋」及撈米線8折

理財智慧 16:33 2021/08/25

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米線是港人「醫肚」的熱門選擇，幾乎每區都有一間在附近，譚仔國際旗下的譚仔雲南米線（譚仔）最近推出多款創新美食，以迎合不同「譚仔迷」的喜好。


由即日起，譚仔限量推出全新涼拌小食--「蒜椒雞腳筋」，雞腳筋融合了「蒜」和「辣」，既有秘製紅油汁，亦有濃郁蒜香。

    點擊圖片放大
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譚仔亦聯同美食外賣平台Deliveroo戶戶送，於8月推出限定優惠。由即日起至8月31日，凡惠顧譚仔滿150元，即可以8折*優惠價享用全新小食「蒜椒雞腳筋」、「 麻辣汁烤雞炸醬撈米線／麻辣汁炸醬隨意撈米線」，譚仔粉絲可足不出戶亦可品嚐到譚仔的新品小吃及人氣米線。

【財務自由】夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標，詳見【下一頁

是次譚仔也請來最近人氣急升、有「最強譚仔姐姐」之稱七仙羽為新品拍攝宣傳照，再加上ViuTV戀愛真人騷節目《阿女又戀嚟》的雞檔太子爺李創偉（Catry）率先試食譚仔「蒜椒雞腳筋」。

MIRROR稱霸廣告界 12子年初至今接拍逾百廣告 專家曾錦強：廣告現象史無前例 對業界卻存在重大打擊，詳見【下一頁

*需全單訂購滿150元
以上優惠受條款及細則約束，詳情可向Deliveroo查詢。

【政府工略】政府物流服務署請司機　無學歷要求　頂薪逾2.4萬元，詳見【下一頁

同場加映：【iM會客室】恒指反彈望25800 捕捉轉勢股

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記者：陳詠妍

 

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