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【大行點睇】疫情後投資者孖展首次回落　美銀：美股現不利訊號

股樓投資 17:35 2021/08/25

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美股本周造好，納指及標指再創新高，市場投資氣氛高漲。不過有專家指出，投資者的「孖展」（margin debt，即借錢買股票）總額在今年6月創新高之後，近期有見頂跡象，反映投資者投資取態趨於謹慎，或是美股不利訊號。

根據美國金融業監管局 (FINRA) 數據顯示，6月美股孖展水平達歷史新高的8,820億美元，不過上月卻錄得疫情以來首次下滑，降至8,440億美元。儘管7月標普500指數升2.3%，但投資者卻已經開始降低投資組合風險。

為何這對市場而言是一個負面消息？Charles Schwab交易與衍生品執行董事Randy Frederick解釋道，孖展水平有如「市場的信心聲明」，如果投資者願意借錢炒股，說明他們相信股市帶來的回報高於借貸成本。

事實上，美國銀行技術研究策略師Stephen Suttmeier指出，孖展總量提升，通脹都會印證美股上漲。因此他們並不擔憂孖展總量刷新紀錄，反而比較擔心這一指標不再上升。根據該行研究，自1928年以來，孖展總量見頂後，標普050指數在未來一年內，有71%的時間錄得下跌，平均跌幅為7.8%，中位數跌幅為10.7%。

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编辑：李勝男

 

標準普爾500指數 孖展 美股 經濟 股票

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