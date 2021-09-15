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【中美角力】華爾街與中證監人行據報恢復對話　近3年來首次召開

股市 11:29 2021/09/15

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【中美角力】華爾街與中國官員據報恢復對話　爭取擴大開放、釐清政策

正當內地加緊多個行業監管下，外電引述消息指，華爾街金融界高層人士和中國官員重啟直接對話，在美國現屆拜登政府外，爭取放寬准入中國市場。最新消息指，黑石行政總裁蘇世民（Stephen Schwarzman）和高盛總裁John Waldron等華爾街代表，周四（9月16日）會與中證監副主席方星海、人行行長易綱與中銀保監主席郭樹清，舉行視像會議，為近3年來首次。

外資早前引述消息指，中美在數據安全、海外上市以至市場開放都長期僵持，國際投資者從新一輪中國監管浪潮損失不淺，華爾街金融界期望從中國官員得到更明朗化的訊息。

報道指，2018年中美貿易戰升級期間，具影響力的華爾街團體應運而生，去年疫情令雙方面談交流受阻，目前前雙方正籌備年底前舉行新一輪會談。

報道指，中美金融圓桌會議（China-U.S. Financial Roundtable）主席Barrick Gold Corp.董事長John Thornton正在北京與中國官員會晤，並指以往中美金融圓桌會議可吸引黑石、高盛、摩通、摩根士丹利的的代表參與。

美國上屆特朗普政府的白宮高級貿易顧問納瓦羅於2018年曾警告，華爾街「不要摻和到談判當中」，但會議依然成立。近期美國投資界對中國加強監管內地企業境外上市，以至美國證交會（SEC）對審計底稿問題設限期，都期望獲得更清晰指引。

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編輯：麥德銘

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