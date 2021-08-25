▲ 【港鐵學生優惠】港鐵學生車費優惠9月1日起申請 可透過MTR Mobile或港鐵網站辦理（附教學）

港鐵 （00066） 公布，「港鐵學生乘車優惠計劃」的申請程序將會全面電子化，由9月1日起，合資格本地學生透過手機應用程式 MTR Mobile或港鐵網站，只需在網上完成簡單步驟便可享用全年每程相等於約半價的特惠車費優惠。學生可透過 MTR Mobile 或港鐵網站【填按此】遞交申請，此後學生使用已注入「學生身分」的個人八達通便可在港鐵網絡享用特惠車費。

圖看網上申請「港鐵學生乘車優惠計劃」流程

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

港鐵去年率先為約7萬名合資格的中小學校、國際學校及特殊學校學生，提供網上申請延續其個人八達通的「學生身分」，當中有近六成學生選擇於網上作出申請。今年進一步提升「港鐵學生乘車優惠計劃」的網上申請系統，將功能擴展至涵蓋大專院校學生，以及首次申請的所有學校學生。

學生只需填妥電子表格及上載有效的學生證副本便可完成申請手續。至於同時申請新個人八達通的學生，八達通卡有限公司將提供特別服務，直接將新卡郵寄到其住址。申請成功後，學生只需以八達通App便可在個人八達通上啟動或延續「學生身分」。與過去學生需要使用實體表格，並經校方蓋印，然後到港鐵客務中心遞交表格、繳費及領取新卡等，電子化系統令申請過程大幅簡化，更省時方便。

相關文章：【東京殘奧會】港鐵向殘奧運動員送1年免費車票 摘獎牌終身免費乘搭

相關文章：【沙中綫工程】港鐵據報無法在2022年首季開通沙中綫過海段

相關文章：【港鐵班次】港鐵增東鐵綫屯馬綫將軍澳綫班次 每周增470班、東鐵引入9卡車半年後加密